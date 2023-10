Als die Polizei an Kochs Ecke in Siegen auftaucht, verhalten sich alle Beteiligten ruhig. Den Ermittlungen zufolge war das nicht der erste Streit (Symbolbild).

Ermittlungen Siegen: Zwei Kloppereien in der City – 46-Jähriger verletzt

Siegen. Die Polizei wird am frühen Sonntagmorgen zu einem Streit an Kochs Ecke in Siegen gerufen. Schon vorher hatte es wohl eine Keilerei gegeben.

Am frühen Sonntagmorgen, 29. Oktober, sind Polizeikräfte der Wache in Siegen zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Personen an Kochs Ecke alarmiert worden.

Kurz nach 6 Uhr trafen die Beamten vor Ort demnach mehrere Personen an, die sich aber alle ruhig verhielten, als die Ordnungshüter auftauchten. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte es zuvor gegen Mitternacht bereits einen Streit zwischen zwei Gruppen im Bereich eines Clubs an der Frankfurter Straße gegeben. Im Zuge der beiden Auseinandersetzungen wurde ein 46-Jähriger leicht verletzt. Zwei bislang noch unbekannte Tatverdächtige konnten noch nicht identifiziert werden.

Die Kriminalpolizei in Siegen ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

