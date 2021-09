Siegen: Zwei Platanen am Herrengarten werden beschnitten

An der Rückseite des Herren-Gartengebäudes in Siegen müssen vor dessen Abriss zwei große Platanen zurückgeschnitten werden. Die Bäume sollen später Teil des neuen Bürgerparks an gleicher Stelle sein.

Siegen. Am Herrengarten in Siegen müssen zwei Platanen zurückgeschnitten werden, bevor das Gebäude abgerissen wird. Die Bäume bleiben für den Bürgerpark.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der städtischen Grünflächenabteilung führen am Mittwoch, 15. September, eine Kroneneinkürzung an den beiden Platanen an der Rückseite des Herrengartens durch. Der Eingriff wird wegen des Ende September beginnenden Abrisses des Gebäudes erforderlich, wie einer Mitteilung der Stadt Siegen zu entnehmen ist. Auf dem Areal soll der Bürgerpark Herrengarten entstehen.

Grundlage sei das Gutachten eines Baumsachverständigen. „Ziel der Maßnahme ist, die Bäume vor den zu erwartenden Einwirkungen durch Bauarbeiten zu schützen“, heißt es weiter. Die Platanen werden in der Höhe um rund 2,5 Meter und die am weitesten in die Breite ragenden Äste um etwa zwei Meter eingekürzt, informiert die Grünflächenabteilung. Durch die Schnittmaßnahme würden der Neuaustrieb in der Baumkrone gefördert sowie das Wurzelwachstum unterstützt. „Zusätzlich können sich die Bäume so besser an die künftigen Windverhältnisse nach dem Gebäudeabriss anpassen.“

