Siegen: Zwei Verletzte und 10.000 Euro Schaden nach Unfall

Nach einem Unfall auf der HTS in Siegen war der beteiligte Chevrolet nicht mehr fahrbereit.

Siegen. Auf der Hüttentalstraße in Siegen kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten.

Für über eine Stunde war die Hüttentalstraße in Siegen ab der Abfahrt Sieghütte in Richtung Kreuztal am Dienstagnachmittag voll gesperrt. Grund war ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Frauen leicht verletzt wurden.

Nach ersten Informationen der Polizei war eine 54-jährige Toyota-Fahrerin auf der rechten Fahrspur in Richtung Kreuztal unterwegs, als sie verkehrsbedingt abbremsen musste. Eine 58-Jährige erkannte dies wohl zu spät und fuhr mit ihrem Chevrolet-Matiz auf das vor ihr fahrende Auto.

Lkw-Fahrer fährt auf Unfallfahrzeug auf

Um eine Kollision zu vermeiden, hatte ein dahinter fahrender 33-jähriger Lkw-Fahrer versucht, sein Fahrzeug auf die linke Spur zu bringen. Dies gelang allerdings nur bedingt, denn den Zusammenstoß mit dem Chevrolet konnte er nicht mehr verhindern.

Beide Frauen wurden mit Rettungswagen in Siegener Krankenhäuser gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro. Der Chevrolet war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

