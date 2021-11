Siegener (71) stirbt im Eurowings-Flugzeug nach Ägypten

Siegen/Köln. Ein 71-jähriger Mann aus Siegen ist am Samstag an Bord eines Eurowings-Flugzeugs auf dem Weg nach Ägypten gestorben. Die Hintergründe.

Ein 71-jähriger Siegener ist am Samstag, 6. November, während des Flugs EW 5110/6 vom Flughafen Köln/Bonn nach Hurghada, Ägypten, an Bord einer Eurowings-Maschine gestorben. Angaben des Luftfahrtunternehmens zufolge war es in der Luft zu einem medizinischen Notfall gekommen. Die Polizei in Kärnten gab gegenüber der Bild-Zeitung an, dass der Verstorbene aus Siegen kam.

Der Passagier wurde nach dem Notfall während des Fluges umgehend von der Kabinenbesatzung an Bord medizinisch versorgt, so ein Unternehmenssprecher auf Anfrage dieser Redaktion. Die Crew habe sich demnach sofort entschieden, am nächstmöglichen Flughafen zwischenzulanden. Am Flughafen Klagenfurt in Österreich stieg demnach ein Notarzt in die Maschine, um den Mann sofort notärztlich zu versorgen. „Leider ist der Passagier vor Ort verstorben“, so der Sprecher, „Eurowings spricht der Familie sein tiefstes Beileid und Mitgefühl aus.“

An Bord des Airbus A320 befanden sich am Samstag 178 Passagiere sowie vier Mitglieder der Kabinenbesatzung und zwei Mitglieder der Cockpitbesatzung. Das Flugzeug flog aus Klagenfurt zunächst zurück nach Deutschland.

