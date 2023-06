Eiserfeld. 21 km/h sind nicht schnell genug für die HTS. Die Polizei Siegen belässt es bei einem netten Gespräch und einer mündlichen Verwarnung des Seniors

Zahlreiche Notrufe wegen eines überaus ungewöhnlichen Fahrzeugs gingen am Mittwochnachmittag, 31. Mai, bei der Polizei in Siegen ein: Ein E-Rollstuhlfahrer war in Eiserfeld auf die HTS gefahren. „Notrufe wie ‘Hier findet ein Rennen auf der HTS statt’ kennen die Beamtinnen und Beamten der Leitstelle“, so die Polizei – zu langsam auf der HTS sei dagegen selten...

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Der Senior war mit seinem elektrischen Rollstuhl unterwegs Richtung Siegen, eine Polizeistreife holte ihn kurz vor der Anschlussstelle Rinsenau ein. Die Beamten lotsten den 89-Jährigen per Eskorte von der HTS und fuhren mit ihm zur Eiserfelder Straße. Er wollte eine Bekannte in Achenbach besuchen, erzählte er laut Polizeibericht: „Er hatte es offensichtlich eilig damit und dachte wohl, über die HTS geht das am schnellsten.“ Sein Rollstuhl fahre immerhin 21 Stundenkilometer schnell, erklärte er demnach stolz.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Nicht schnell genug für die HTS, erklärten hingegen die Einsatzkräfte und zeigten ihm eine Alternativroute, die der Mann bereitwillig akzeptierte. Sonst würde er auch immer eine andere Strecke, sei aber heute nicht von zuhause losgefahren. Da der Senior einen fitten Eindruck auf die Beamten machte, beließen sie es beim netten Gespräch und einer mündlichen Verwarnung, dann konnte er sich wieder auf den Weg zu seiner Bekannten machen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland