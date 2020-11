Siegener Aperitivo-Bar: Kurz nach Öffnung schon im Lockdown

Am 22. Oktober eröffnete Bruno Puddu seine Aperitivo-Bar in der Kölner Straße 10. Seit dem 2. November darf er aufgrund des Lockdowns nicht weiter geöffnet haben. Doch der Gastronom lässt sich seinen Mut nicht nehmen und bleibt optimistisch. Mit verschiedenen Angeboten möchte er während der kommenden Wochen immer noch für seine Gäste da sein.

Lokal in der Siegener Oberstadt schon im Frühjahr angemietet

Schon im März, vor dem ersten Corona-Lockdown, hatte Bruno Puddu das Ladenlokal in der Siegener Oberstadt für seine neue Aperitivo-Bar angemietet. „Die Idee zu expandieren bestand schon lange. Wegen Corona haben wir unsere Eröffnung dann verschoben“, erklärt er.

Sein angrenzendes Ladenlokal, die Officina, hat er damals für vier Wochen schließen müssen. Als er anschließend wieder öffnen durfte, war „jeden Tag die Hölle los“, sagt er. Seit dem ersten Lockdown betreibt er auch einen Lieferservice für das Angebot der Officina, vorher mussten sich die Kunden ihre Bestellungen vor Ort abholen. Über Social Media hat er damals viel Werbung für seinen Laden gemacht: „In dieser Zeit sind tatsächlich sehr viele Kunden dazugekommen“, sagt er.

Italienisches Lebensgefühl in der Siegener Oberstadt

Bruno Puddu hat den ersten Lockdown dank seines Teams, bestehend aus Studierenden und seiner Familie, gut gemeistert. „Ohne deren Unterstützung hätte ich das nicht geschafft. Ich habe gesagt: ,Wir schaffen das zusammen’. Ich habe keinen entlassen“, sagt der Gastronom.

Für ihn spiegelt das Konzept der Aperitivo-Bar das Gefühl von Lebensqualität wieder. Seine Idee: Den Kunden einen Raum geben, um sich zu begegnen und in einer angenehmen Atmosphäre ein Getränk und italienische Feinkost wie Gebäck, Wurst oder Käse genießen zu können. Das Lokal hat er extra so gestaltet, dass es den Flair einer italienischen Aperitivo-Bar besitzt. Ein Mix aus Stehtischen und Sitzplätzen für den geselligen Absacker nach der Arbeit. Anfänglich hatte er Zweifel an seinem Konzept: „Kommt so eine Bar gut in Siegen an?“ Aber in der Zeit nach der Eröffnung hat sich für den Besitzer gezeigt: Ja, die Bar kommt gut an. „Es sind viele Gäste zu mir gekommen und haben mir gesagt, dass genau so ein Lokal in Siegen gefehlt hat.“

Bruno Puddu zählt auf seine Siegener Stammkunden

Die Aperitivo-Bar sollte seiner Officina ein Gesicht nach außen verleihen: „Jetzt haben wir beide Optionen. Im Winter können die Leute wie gewohnt im Innenhof ihre Pizzen in der Officina abholen und im Sommer haben wir jetzt auch zur Einkaufstraße hin mehr Möglichkeiten“, sagt der Gastronom.

Ab dem 2. November hieß es dann: Die neue Bar muss wegen der neuen Corona-Maßnahmen wieder schließen. Aber Bruno Puddu gibt nicht auf. Er weißt, dass die Bar gut bei seinen Kunden angekommen ist. Das gibt ihm Mut und Zuversicht: „Die Leute haben das Angebot angenommen. Das zählt.“ Er glaubt daran, dass es nach dem Lockdown auch positiv für seine Bar weitergehen wird. Er habe aus dem letzten Lockdown gelernt und vertraut auf seine Stammkundschaft, die ihn damals so unterstützt hat. „Ich habe schon viele Nachfragen erhalten, ob wir jetzt wieder ganz schließen werden“, sagt Bruno Puddu. Das sei für ihn aber keine Option.

Lieferservice und Verkaufstresen

Er lässt den Liefer- und Abholservice seiner Trattoria wie gewohnt weiterlaufen und hat im Ladenlokal der Aperitivo-Bar einen Verkaufstresen eingerichtet. „Corona hat uns beigebracht, Projekte und Ideen schnell umzusetzen“, sagt er. In der Bar können Kunden dann vorbeikommen und sich Weinflaschen, italienische Feinkost oder eine Antipastiplatte to-go mitnehmen. Bruno Puddu findet den vermutlichen Verlust des Weihnachtsgeschäfts schade: „Die Monate November und Dezember sind eigentlich immer sehr wichtig für uns.“

Der Gastronom möchte deshalb auch Weihnachtskörbe anbieten, die von den Kunden individuell vor Ort oder über Social-Media-Fotos zusammengestellt und bestellt werden können. Außerdem gebe es die Möglichkeit, Gutscheine bei ihm zu erwerben und somit in dieser Zeit sein Geschäft zu unterstützen.„ Das sind alles Dinge, die uns helfen. Die Leute wollen, dass es weitergeht“, sagt er.

