Kosmetik-Beratung im Onkologischen Therapiezentrum am Diakonie Klinikum Jung-Stilling

Siegen. Expertin Britta Klibngbeil bietet Kurse und Beratungen zum Thema „Hautpflege während der Chemotherapie“ im Onkologischen Therapiezentrum an.

Siegener Diakonie mit Kosmetik-Seminare für Krebspatienten

Daran, dass ihr die Haare ausgefallen sind, hat sich Katharina W. schon gewöhnt. Jeden Morgen sucht sie sich eines ihrer bunten Tücher aus, wickelt es um den Kopf und fühlt sich wohl: „So, wie mit einem schönen Schmuckstück.“

Angebote im Klinikum Jung-Stilling

Mit weiteren, unangenehmen Nebenwirkungen der Chemotherapie will sich die Krebspatientin aber nicht so einfach abfinden. Viele Betroffene berichten, dass ihre Haut dünn wird, sich schnell rötet und juckt. Zudem fallen, neben den Kopfhaaren, auch Augenbrauen und Wimpern aus. Wie sich diese Umstände leicht kaschieren lassen, können Patientinnen im Onkologischen Therapiezentrum (OTZ) am Diakonie Klinikum Jung-Stilling lernen.

Dort gibt Kosmetikerin Britta Klingbeil praktische Tipps beim Angebot „Hautpflege während der Chemotherapie“. Patientin Johanna K.: „Ich kann nichts daran ändern, dass ich krank bin. Man muss es mir aber nicht sofort ansehen“, sagt sie und nimmt neben Britta Klingbeil Platz. Durch die Therapie hat sich das Äußere der Mittfünfzigerin stark verändert. „Meine Brauen, die sind nicht mehr zu retten“, sagt sie. Täglich versucht sie, die Härchen mit einem Stift nachzuzeichnen.

Nächster Hautpflege-Kurs im Februar

Das wirke allerdings oft künstlich. „Versuchen Sie es mal hiermit“, sagt Klingbeil und drückt ihrer Klientin eine Dose mit braunen Lidschatten in die Hand. Die Kosmetikerin zaubert einen Pinsel hervor und beginnt, die Brauen nachzuzeichnen. Weich und warm wirkt die Farbe. Dann noch der passende Lipgloss – und Johanna K. ist begeistert: „So fühle ich mich wohl.“ Diese „dekorative“ Beratung ging schnell.

Andere Klientinnen nehmen etwas mehr Zeit der Kosmetikerin in Anspruch. „Jeder Mensch reagiert schließlich anders auf die Chemotherapie“, weiß Britta Klingbeil beobachtet. Der nächste Kurs „Hautpflege während der Chemotherapie“ findet am Mittwoch, 5. Februar, 11 bis 15 Uhr, im OTZ statt.

Weitere Informationen gibt es unter

