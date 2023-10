Siegener Feuerwehr löscht Wohnungsbrand im Erdgeschoss

Feuer in einer Wohnung an der Rosterstraße in Siegen

Siegen. Die Siegener Feuerwehr hat am Dienstag ein Feuer an der Rosterstraße gelöscht. Der Brand brach im Badezimmer aus – die Wohnung ist unbewohnbar.

Zu einem Zimmerbrand am Rosterberg in Siegen wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Dienstagabend gegen 19.42 Uhr gerufen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr wurde wegen der sichtbaren Flammen das Einsatzsichtwort erhöht. Zuerst gingen die Einsatzkräfte von einem möglichen „MANV 1“, also einem Massenanfall von Verletzten, aus – entsprechen viele Einsatzkräfte rollten an.

Vier Rettungswagen, zwei Notarztwagen ein Rettungswagen des Maltester Hilfsdienstes, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst sowie eine Leitende Notärztin sowie die Berufsfeuerwehr Siegen wurden in Bewegung gesetzt. Unterstützt von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Hammerhütte, Hain, Achenbach, Kaan-Marienborn sowie der Drehleiter aus Eiserfeld.

Erdgeschosswohnung in Mehrfamilienhaus brannte

„Wir hatten hier die Herausforderung, dass es in einem Zimmer einer Erdgeschosswohnung brannte und zeitgleich auch die Menschenrettung durchgeführt werden musste“, erklärte Jonas Sobotka, stellvertretender Pressesprecher der Berufsfeuerwehr Siegen gegenüber dieser Zeitung.

Drei Personen wurden außerhalb des Mehrfamilienhauses angetroffen, eine Person musste mit der Drehleiter aus einem der Fenster der oberen Stockwerke gerettet werden. Ein Trupp unter Atemschutz rettete über das verrauchte Treppenhaus noch eine weitere Person, die mit einer Brandfluchthaube vor den giftigen Brandgasen geschützt wurde.

Feuer brach wohl im Badezimmer aus

Wie der Pressesprecher erklärte, sei das Feuer in einem Badezimmer ausgebrochen. Der Brand breitete sich über den Flur der Wohnung aus und sorgte für eine starke Verrauchung des Treppenhauses. Parallel zur Menschenrettung gingen die Brandbekämpfer gegen die Flammen vor und konnten nach einiger Zeit das Feuer und Kontrolle bringen. Die fünf betroffenen Bewohner des Hauses wurden vom Rettungsdienst in einer nahegelegenen Garage betreut. Zwei Personen kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Die Rosterstraße war für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt. Zu einer möglichen Brandursache konnte am Abend noch keine Aussage gegeben werden. Brandermittler der Kriminalpolizei werden in Kürze die Ermittlungen aufnehmen. Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, ist nach Aussage der Feuerwehr aktuell nicht mehr bewohnbar.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland