Siegener Firmenlauf: Straßen dicht – das erwartet Autofahrer

Siegen. Schüler- und Firmenlauf durch Siegen haben auch Einfluss auf den Straßenverkehr. An einigen Ecken ist Geduld gefragt.

Der Volksbank Schülerlauf sowie der AOK Firmenlauf am Mittwoch, 14. Juni, lassen Siegen erneut ganz im Zeichen des Sports stehen. Davon allerdings bleibt der Straßenverkehr nicht verschont, wie der Veranstalter mitteilt.

Mit Beeinträchtigungen und Sperrungen ist den ganzen Tag auf dem Bismarckplatz sowie in der Poststraße und Teilen der Bismarckstraße zu rechnen.

Von etwa 8 bis 13.30 Uhr sind Bismarckstraße, Charlottentalstraße, Am Ufer, Sieghütter Hauptweg, Porschestraße, Daimlerstraße, Sieghütter Garten, Hüttenwiese und Roonstraße sowie Moltkestaße. komplett dicht.

Siegener Hufeisenbrücke dicht

Weitere Sperrungen gibt es von 18 bis 21 Uhr in der Bismarckstraße, Tiergartenstraße, auf der Hufeisenbrücke, in der Hindenburgstraße, Sandstraße, im Sieghütter Hauptweg sowie in Am Ufer.

