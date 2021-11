Siegener Forscher: Warum stehen Jugendliche auf Gangsta-Rap?

Siegen. Sexistisch, homophob, brutal: Ein Team der Uni Siegen erforscht, wieso Gangsta-Rap bei Jugendlichen so beliebt ist – und was das mit ihnen macht.

Sie singen über Gewalt und Bitches („Schlampen“) – und gehören zu den Musikern, die von Jugendlichen in Deutschland am meisten gehört werden: Gangsta-Rapper. Ein Team der Uni Siegen erforscht nun, wie Jugendliche diese Musik hören und was sie ihnen bedeutet. Anders als in der Diskussion sonst üblich wird dabei nicht über die Jugendlichen gesprochen – sondern mit ihnen.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Zu den Stereotypen dieser Musikrichtung zählen luxuriöse Autos und Schmuck, Drogenhandel und Waffen. „Kriminalität wird als positiv herausgestellt“, sagt Prof. Dr. Bernd Dollinger von der Fakultät II, Department Erziehungswissenschaft und Psychologie. Oft inszenierten sich Gangsta-Rapper als Täterinnen und Täter und werteten bestimmte Gruppen ab. So sind viele Texte explizit frauenfeindlich oder homophob.

Siegen: Forschende wollen nicht über Gangsta-Rap-Fans sprechen – sondern mit ihnen

„Trotz – oder auch wegen – dieser Grenzüberschreitungen ist Gangsta-Rap in Deutschland außerordentlich beliebt“, sagt Bernd Dollinger. Zu den meistgestreamten Künstlerinnen und Künstlern in Deutschland beim Musikanbieter Spotify gehörten 2020 beispielsweise Capital Bra, Samra, Kontra K, Gzuz, Bonez MC und RAF Camora – allesamt Gangsta-Rapper. Das Genre ist insbesondere unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen beliebt. Das Forschungsprojekt, an dem Bernd Dollinger beteiligt und das im Sonderforschungsbereich „Transformation des Populären“ angesiedelt ist, soll ergründen, was es mit jungen Menschen macht, „wenn sie Musik hören, die Tabubrüche inszeniert und Kriminalität glorifiziert“, wie in einer Mitteilung erläutert ist. Die erste Projektphase läuft von 2021 bis 2024.

+++ Lesen Sie hier:Siegen-Modell zeigt, wie die Stadt nach dem Uni-Umzug aussieht+++

„Wir untersuchen, wie Jugendliche die Musik nutzen“, sagt Bernd Dollinger. „Welche Rolle spielt beispielsweise Sexismus? Welche Bedeutung hat die Musik bei der Identitätsbildung und der Frage der Zugehörigkeit zu einer Gruppe?“ Da in bisherigen Auseinandersetzungen mit diesen Fragen selten bis nie die jungen Menschen selbst einbezogen wurden, „gibt es hier eine riesige Forschungslücke“, sagt der Experte. Das Projekt will nun von den Jugendlichen direkt erfahren, was sie bewegt, um „in ihr Erleben einzutauchen“, wie es weiter heißt.

Uni Siegen: Gangsta-Rap wird in Strafverfahren von Jugendlichen immer wieder Thema

Geplant ist, dass Forschende über längere Zeit Jugendgruppen begleiten. „Wir werten nicht, sondern bleiben neutral, das erleichtert das Vorgehen“, sagt Bernd Dollinger. Die Forschenden sind bei einer sogenannten teilnehmenden Beobachtung eng in die jeweilige Gruppe eingebunden. „Das ist eine besonders aufwändige Methode der Sozialforschung, aber sie scheint uns für das Projekt am besten geeignet zu sein.“ Das Team plant seine Beobachtungen in mehreren Großstädten.

Das Populäre verstehen Was ist eigentlich populär? Ist es das, was viele mögen und was in Rankings und Charts gemessen wird – oder spielen andere Aspekte eine Rolle? Und wie verändert das Populäre die Gesellschaft? Fragen wie diesen widmen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Sonderforschungsbereich (SFB) „Transformation des Populären“ der Uni Siegen: popkultur.unisiegen.de/sfb1472/ Die Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert den SFB mit zehn Millionen Euro.

Auf die Frage, wie die Musik mit dem Handeln von jungen Menschen zusammenhängt, wurde Dollinger in einem vorherigen Projekt aufmerksam. Dazu hat der Sozialpädagoge in der Vergangenheit Strafverfahren von Jugendlichen analysiert. „Es gab in Hauptverhandlungen immer wieder einmal Hinweise auf Gangsta-Rapper und bestimmte Songs“, sagt er. Ob die Musik allerdings tatsächlich die Bereitschaft von Jugendlichen erhöht, Delikte zu begehen, ist höchst umstritten – und ein Stück vergleichbar mit der schon lange geführten Debatte über den unterstellten Einfluss bestimmter Computerspiele auf Gewalttaten.

Siegener Forscher: Viele Jugendliche erkennen Gangsta-Rap als reine Inszenierung

„Es gibt natürlich unter manchen Jugendlichen, die kriminell werden, Präferenzen für Gangsta-Rap“, sagt Bernd Dollinger. „Ob die Musik aber die Ursache für kriminelle Handlungen ist, ist völlig offen.“ Das liegt auch daran, dass kaum erforscht ist, wie Jugendliche mit der Musik umgehen. „Bei manchen Jugendlichen ist es sicher so, dass die Rapper als Vorbilder gelten und sie etwa auch deren Einstellungen gegenüber Frauen oder zur Kriminalität übernehmen“, sagt der Wissenschaftler. „Andere sehen die Musik als Inszenierung und vertreten für sich selbst ganz andere Werte.“

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland