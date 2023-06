Siegener Gruppe bewahrt Feuerwehr-Geschichte für die Zukunft

Die Historische Feuerwehrgruppe Siegen feiert ihr zehnjähriges Bestehen. Die Mitglieder sammeln alte Feuerwehrgerätschaften und halten sie in Schuss.

Trupbach. An die Leistung von Feuerwehrleuten in vergangenen Zeiten erinnert die Historische Feuerwehrgruppe Siegen. Ihre Sammlung ist beeindruckend.

„Schon seit einem Jahrzehnt macht die Historische Feuerwehrgruppe Siegen getreu dem Motto ,Wer mit der Zukunft arbeiten möchte, sollte die Vergangenheit kennen’ Geschichte – und zwar einen ganz besonderen Teil der Geschichte – für uns alle lebendig, ja erlebbar“, sagte Siegens Bürgermeister Steffen Mues am Samstag zur Begrüßung beim Tag der offenen Tür der Historischen Feuerwehrgruppe am alten ehemaligen Feuerwehrgerätehaus in Trupbach.

Klaus-Dieter Müller hat als langjähriger aktiver Feuerwehrmann diese besondere Feuerwehrgruppe zusammen mit Karl-Heinz Grebe ins Leben gerufen. Wenig später waren weitere aktive und ehemalige Feuerwehrkameraden von dem Fieber der alten Technikgeschichte gepackt: Helmut Röcher, Ralf Berthold, Manfred Opper, Burkhard Schneider und Jürgen Karl wollten ebenfalls helfen, die alten Schätzchen zu erhalten.

Siegen: Historische Feuerwehrgruppe pflegt Sammlung alter Gerätschaften

Gegründet wurde die Gruppe nach einem Gespräch mit dem ehemaligen Leiter der Feuerwehr Siegen Matthias Ebertz im Feuerwehrgerätehaus Siegen-Hain. Schon wenig später hatten die Kameraden viele alte Gerätschaften und brauchten einen Ort dafür: Das Alte Feuerwehrgerätehaus an der Dillnhütter Straße stand zur Verfügung. Aber auch dieses wurde in den ersten Jahren der Sammelwut an Feuerwehrtechnik zu klein.

Ein kleiner Lichtblick zeigte sich, als in Trupbach ein neues Feuerwehrgerätehaus an der alten Freudenberger Straße gebaut wurde und die beiden Einheiten Trupbach und Seelbach sich als Feuerwehreinheit „Alchetal“ zusammentaten. Denn mit ihrem Umzug wurde das alte Feuerwehrgerätehaus Am Wurmbach frei und die Kameraden konnten nach einigen Renovierungsarbeiten samt Sammlung umziehen. Schließlich hatten sie hier nun eine neue Heimat gefunden.

Siegen: Historische Feuerwehrgruppe zeigt Brandbekämpfung wie vor 150 Jahren

2014 fand dann die erste Übung der Historischen Feuerwehrgruppe in der Öffentlichkeit statt. Einige rote Lampen simulierten einen Feuerschein in der Kapellenschule in Trupbach. Das Highlight 2019 gab es beim Altstadtfest: Hier wurde der Löscheinsatz von 1869 im Rahmen des Klubb-Brandes nachgestellt, als der verzweifelte Versuch, das ehemalige Gebäudeensemble aus 25 eng ineinander verschachtelten Häusern zu retten, scheiterte. Statt High-Tech-Löschfahrzeugen waren Handdruckspritzen aus dem 19. Jahrhundert das Werkzeug der Wehr, um diese besondere Löschübung zu zeigen und den Menschen damit Geschichte ganz anschaulich vor Augen zu führen.

Auch am Tag der offenen Tür am Samstag hatte die Historische Feuerwehrgruppe eine kleine Zeitreise vorbereitet. Neben einer Ausstellung von Handdruckspritzen und einem selbstgebauten Jugendfeuerwehrauto gab es Führungen durch die Ausstellung sowie einen Vortrag von Heinz-Josef Michels über Feuerwehrmedaillen aus Siegen und Weidenau, die 1907 verliehen wurden. Viel Dank ging an die Mitglieder der Historischen Feuerwehrgruppe, die die Begeisterung für die Feuerwehr ebenso über Generationen hinweg bewahrt, wie sie alte Feuerwehr-Geräte sammelt und restauriert.

