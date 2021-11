Siegener Kneipenfestival: „Live-Music-Hopping“ begeistert

Coronapause

Im vergangenen Jahr fiel das „Live Music Hopping“-Festival in Siegen aufgrund von Corona aus. Mehrere tausend Menschen nahmen in den vergangenen fünf Jahren an dem Event teil, teilt der Veranstalter mit.

Bei der Veranstaltung galten in den Betrieben die gleichen Hygienemaßnahmen wie an jedem anderen Öffnungstag, dabei wurde sich an der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW orientiert. Den Lokalen stand frei, ob sie Hygienemaßnahmen für das Festival verschärften.