Siegener Kreisklinikum: Vier Corona-Fälle in Psychiatrie

Auf der Station 26 (Psychiatrie) des Kreisklinikums Siegen wurde am Mittwoch zunächst ein Patient aufgrund von Symptomen positiv auf Corona getestet. Nachdem das Ergebnis vorlag, wurde in Absprache mit dem Gesundheitsamt sofort ein Aufnahmestopp verhängt.

Ebenso wurde ein vollständiges Besuchsverbot ausgesprochen, so das Kreisklinikum. Vorbeugend wurden zudem alle Patienten der Station sowie das dort tätige Personal – trotz fehlender Symptome – getestet.

Patienten im Kreisklinikum Siegen unter Isolationsbedingungen gepflegt

Dabei wurden drei weitere Corona-Infektionen bekannt, zwei Patienten und ein Mitarbeiter. Die Patienten wurden isoliert, der Mitarbeiter in häusliche Quarantäne geschickt. Alle Patienten wurden am Mittwochabend einem Schnelltest unterzogen – alle waren negativ, so das Kreisklinikum am Donnerstag, 5. November, es kam kein weiterer positiver Fall dazu.

Die Patienten werden aktuell unter Isolationsbedingungen weiter gepflegt und behandelt. Patienten wie Mitarbeiter werden regelmäßig getestet, um einer weiteren Verbreitung vorzubeugen.

