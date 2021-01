Die 14-jährige Eileen in der „WG Flecken“ testet einen der neuen Laptops. Auch Wohngruppenleiter Thomas Gorki und Mitarbeiter Léon Böhmer (stehend) freuen sich über die neuen Geräte.

Spende Siegener Lions Club spendet 5.000 Euro an Wohngruppen

Siegen/Freudenberg Der Lions Club Siegen spendet 5.000 Euro. Damit werden die Friedenshort-Wohngruppen mit digitalen Endgeräten ausgestattet.

Mit einer Spende von 5.000 Euro unterstützte der Lions Club die Ausstattung mit Laptops und Tablets einschließlich notwendiger Software für Wohngruppen der Evangelischen Jugendhilfe Friedenshort in Freudenberg und Siegen. In der ersten Januarwoche trafen die Geräte ein. Ausgangspunkt der Aktion war eine Familienfeier von Vereinsmitgliedern im vergangenen Jahr. Damals wurde anstelle von Geschenken um Spenden gebeten. Der Lions Club Siegen hat den Betrag noch großzügig aufgerundet.

Endgeräte kommen "genau zur richtigen Zeit"

„Diese zusätzliche Ausstattung kommt genau zur richtigen Zeit“, freute sich Andrea Krumm-Tzoulas, als Bereichsleiterin für die stationären Hilfen des Friedenshortes in Freudenberg und Siegen. Denn durch das Homeschooling gibt es in den Wohngruppen einen erhöhten Bedarf an Endgeräten, damit die betreuten Kinder und Jugendlichen im Fernunterricht dabei sein können.

„Wir wissen um die Herausforderungen in der Corona-Pandemie, gerade auch im Bereich der sozialen Arbeit, und freuen uns, wenn wir einen Beitrag leisten konnten, hier zu unterstützen“, sagte Ulf Richter, zweiter Vizepräsident des Lions Club Siegen.

Friedenshort bietet Heimat für Jugendliche im Raum Siegen

Die "Evangelische Jugendhilfe Friedenshort GmbH- Heimat für Heimatlose" ist ein

bundesweit tätiges diakonisch-gemeinnütziges Werk und bietet auch im Raum

Freudenberg, Siegen und Altenkirchen ein breites Spektrum an sozialpädagogischer Hilfe für Kinder, Jugendliche und deren Eltern.

Junge Menschen, die aus verschiedenen Gründen eine Unterbringung außerhalb ihrer Familie benötigen, erhalten einen Ort, in dem sie Zuwendung, Orientierung und Stabilisierung erfahren. Vermitteln von Werten, sozialer Kompetenz, Umgang mit Konflikten – dies sind einige Beispiele für die fachliche Begleitung der Persönlichkeitsentwicklung jedes Einzelnen.

