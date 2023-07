Siegener Open-Air-Kino wird 25: Das sind die Jubiläums-Filme

Siegen. Donnerstag geht es auf der Brunnenwiese im Schlosspark los. Einen Film haben Jugendliche selbst ins Programm gehoben.

Das Siegener Open-Air-Kino auf der Brunnenwiese im Schlosspark startet am Donnerstag, 13. Juli. Das Team rund um Veranstalter Martin Horne feiert das 25-jährige Jubiläum. 1998 hatten Martin Horne und Stephan Schliebs die Idee, zur Eröffnung des neuen Schlossplatzes am Unteren Schloss mit einem Open-Air-Kino zu starten.

Dieses Jahr eröffnet das Open-Air-Kino mit einer Vorstellung von Sönke Wortmanns Familienkomödie „Der Nachname“ (13. Juli). In der Fortsetzung zum erfolgreichen Film „Der Vorname“ trifft sich die Familie rund um Christoph Maria Herbst, Florian David Fitz, Iris Berben und Justus von Dohnanyi erneut, um über eine Vielzahl von schockierenden (Familien-)Ereignissen zu streiten.

„Super Mario“ und „Tatsächlich … LIebe“

Am Sonntag, 16. Juli, feiert das Kino dann mit dem Dokumentarfilm „Siegen-Wittgenstein von oben – echt vielfältig“ seinen 25. Geburtstag. Kameramann und Filmemacher Alexander Fischbach, der den Film in jahrelanger Arbeit mit Mühe und Fleiß realisierte, wird an dem Abend auch persönlich vor Ort sein und Fragen der Zuschauer beantworten. Vorab wird der digital neu aufbereitete Film „Der Eisenwald“ gezeigt, der die Lebens- und Arbeitswelt der Menschen im Siegerland in den frühen 1950er Jahren thematisiert. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Open-Air-Kinos hat sich Organisator Martin Horne außerdem einen ganz persönlichen Wunsch erfüllt. Am 17. August läuft einer seiner absoluten Lieblingsfilme, „Tatsächlich … Liebe“ aus dem Jahr 2003.

Weiterhin ist das Kino dieses Jahr dem Wunsch nachgekommen, an Wochenenden mehr Filme für Familien mit ins Programm aufzunehmen. Gleich am ersten Wochenende vereint der Überraschungshit „Super Mario Bros. Film“ (15. Juli) ganze Generationen, während „Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch“ (22. Juli) in der Woche darauf für Gerechtigkeit kämpft. Auch „Arielle die Meerjungfrau“ darf nicht fehlen und singt sich am 5. August in die Herzen aller Zuschauer.

Anime-Klassiker ist der Wunschfilm

In Kooperation mit der Kinder- und Jugendförderung der Stadt Siegen wird wieder ein Film gezeigt, den sich die Jugendlichen im Rahmen des Jugend Sommer Open-Air-Kinos wünschen konnten. Dieses Mal fiel die Wahl auf den japanischen Anime-Klassiker „Das wandelnde Schloss“ aus dem Jahr 2004. Gezeigt wird er am 20. Juli und kostet für Jugendliche unter 21 und Studenten mit USi-Card nur 3 Euro.

Weitere Infos und Tickets für alle Kinovorstellungen gibt es unter www.siegeneropenairkino.de

