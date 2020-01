Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall an der HTS-Abfahrt Sieghütte in Weidenau.

Weidenau. An der HTS-Abfahrt Sieghütte in Weidenau sind am Sonntagvormittag zwei Autos zusammengestoßen. Angeblich hatten beide Grün.

Siegener Polizei sucht Zeugen für Unfall in Weidenau

Am Sonntag, 19. Januar, ereignete sich in Weidenau auf der Kreuzung Weidenauer Straße/Anschlussstelle HTS/Samuel-Frank-Straße ein Verkehrsunfall. Ein Pkw-Fahrer fuhr mit seinem Sharan auf der Weidenauer Straße in Richtung Geisweid. Zur gleichen Zeit fuhr ein Pkw-Fahrer ebenfalls mit einem Sharan die HTS-Abfahrt ab. Dieser wollte die Weidenauer Straße geradeaus in die Samuel-Frank-Straße überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Fahrer eines roten Pkw soll Unfall beobachtet haben

Da beide Fahrzeugführer angaben, bei Grünlicht gefahren zu sein, sucht die Polizei nun Zeugen – insbesondere einen Fahrzeugführer, der in Höhe der Firma Brilux an der roten Ampel gestanden haben soll. Dieser müsste die Kollision live miterlebt haben.

Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat der Polizei in Siegen aufgenommen:

