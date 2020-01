Der Unfall ereignete sich an der Bushaltestelle Ypernstraße/Ecke Achenbacher Straße.

Unfall Siegener Schülerin gerät an Haltestelle mit Fuß unter Bus

Siegen. Vermutlich im Gedränge an der Bushaltestelle am Fischbacherberg gerät 11-jähriges Mädchen mit dem Fuß unter einen Bus und wird schwer verletzt.

Schwer verletzt wurde gegen 11 Uhr am späten Freitagvormittag, 31. Januar, an der Bushaltestelle Ypernstraße/ Ecke Achenbacher Straße eine 11-jährige Schülerin, die mit dem Notarztwagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Siegener Polizei nimmt Ermittlungen zum Unfallhergang auf

An der Bushaltestelle hatte ersten Aussagen zufolge Gedränge geherrscht, als ein Gelenkbus vom Fischbacherberg kommend die Haltestelle anfahren wollte. Aus noch ungeklärter Ursache war dabei das Mädchen mit dem Fuß unter den Bus geraten, wobei sie auch am Bein schwere Verletzungen erlitt. Die Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf.

