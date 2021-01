Siegener Schulen bekommen kurzfristig 110.000 FFP2-Masken

Siegen. Logistischer Kraftakt der Schulen und der Schulverwaltung in Siegen: 90 Schutzmasken pro Lehrkraft sollten bis Ostern reichen.

Mit einem logistischen Kraftakt hat die Stadt Siegen kurzfristig eine große Lieferung FFP2-Schutzmasken für Lehrkräfte und Schulverwaltungspersonal der Schulen beschafft: Rund 110.000 medizinische Masken jetzt vom Rathaus Weidenau aus an die Schulen verteilt. Hausmeister und weitere Schulvertreter waren seit dem frühen Dienstagvormittag, 27. Januar, zur Abholung vor Ort.

Die FFP2-Masken mit CE-Prüfsiegel gehen kostenlos an die Landesbediensteten in 32 Siegener Schulen: Grund- und weiterführende Schulen, Pestalozzischule und Weiterbildungskolleg. „Wir wollen, dass die Lehrkräfte kurzfristig mit ausreichend neuen Masken geschützt sind, auch mit Blick auf eine Rückkehr in den Präsenzunterricht in jedweder Form“, sagte Schuldezernent André Schmidt. Aufgrund der schnellen Beschaffung durch die Stadt Siegen als Schulträger wurde ein guter Stückpreis erzielt, so dass eine ausreichende Menge geliefert werden konnte.

Stadt Siegen setzt zur Maskenbeschaffung Landesmittel ein

Die Beschäftigen der städtischen Schulverwaltung hatten die angelieferten Masken-Paletten vorab im Rathauskeller auf einzelne „Schul-Kisten“ verteilt, die Schulverwaltung hatte den Bedarf pro Einrichtung vorab im Detail abgefragt. Die coronagerechte Auslieferung der Kisten wurden per Lastenwagen zum Rathaus Weidenau gebracht und dort auf die Transportfahrzeuge der Schulen verteilt. Der Bedarf ist mit zwei Masken pro Tag für eine Person berechnet. „Mit insgesamt 90 Masken pro Person soll der Vorrat bis etwa Ostern reichen“, so André Schmidt.

Die Stadt Siegen hat für die Masken-Lieferung Finanzmittel des Landes NRW von rund 77.000 Euro eingesetzt. Bereits im November vergangenen Jahres hatte die Stadt Siegen eine erste Charge von rund 8000 Schutzmasken für die Lehrkräfte an städtischen Schulen verteilt, die ebenfalls durch Landesmittel finanziert wurden.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.