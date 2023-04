Siegener Sommer: 23 Sommerabende am Oberen Schloss

Siegen. Rund 100 Künstler und Musiker werden an den sechs Wochenenden des Siegener Sommers erwartet.

Nach coronabedingter Unterbrechung und einem durchwachsenen Neustart im letzten Jahr geht das städtische Veranstaltungsteam von KulturSiegen nun wieder in die Vollen und präsentiert in diesem Sommer an sechs Wochenenden hintereinander Kulturprogramm am Oberen Schloss.

Annähernd 100 internationale Künstler und Artisten geben sich vom 2. Juni bis zum 8. Juli die Klinke in die Hand und sind dort live und hautnah zu erleben – was den künstlerischen Genuss so viel intensiver macht als in großen Hallen oder gar in der virtuellen Welt. Spielt dann noch wie im letzten Jahr das Wetter mit, darf man sich auf insgesamt 23 lauschig warme Sommerabende unter freiem Himmel freuen, davon allein zwölf Konzerte unterschiedlichster Couleur (Klassik, A Cappella, Folk und Jazz). Auch Kabarettistisches, Poetisches und Artistisches steht auf dem Menü – wie immer zusammengestellt von Stephan Schliebs, der in den vergangenen 35 Jahren annähernd 1000 Ensembles aus über 70 Nationen im Schlosshof präsentiert hat und sich in diesem Sommer von seinem „zweiten Arbeitszimmer“ Richtung Rente verabschieden wird.

Info und Tickets Online-Tickets und mehr Informationen über das vollständige Programm des Siegener Sommers sind im Netz auf der Webseite siegenersommer.de erhältlich. Tickets gibt es ebenfalls an allen ReserviX-VVK-Stellen. Auf siegenersommer.de gibt es auch Infos über Rabatte (20% ab drei Tickets) bzw. über Ermäßigungen für bestimmte Besuchergruppen (bis 40 %). Der Newsletter mit aktuellen Infos kann auf kultursiegen.de angefordert werden.

Die Klassiker

Neben spannenden Neuentdeckungen finden sich im diesjährigen Künstler-Pool auch langjährige Bühnen-Gefährten, die schon öfter für Hochstimmung im Schlosshof gesorgt haben – so zum Beispiel das Kölner NN-Theater, das dort bereits mit 17 unterschiedlichen Produktionen zu sehen war – kein Theater hat jemals so viele verschiedene Aufführungen in Siegen gezeigt! Am 22. Juni kommen die Kölner mit ihrer humorvoll-deftigen Version von Homers „Odyssee“.

Drei große Namen stehen gleich an den ersten Tagen auf dem Programm: Mit Hagen Rether eröffnet am 2. Juni einer der profiliertesten Kabarettisten Deutschlands den Veranstaltungsreigen, am 7. Juni legt der Kölner Wilfried Schmickler nach – er war erstmals schon vor 30 Jahren Gast beim Sommerfestival. Als einer der renommiertesten deutschen Künstlergäste macht Hörbuch-Star Rufus Beck am 10. Juni Tournee-Stopp im Siegener Schlosshof, wo er gemeinsam mit seinem Musik-Trio „Tango Transit“ seine eigene, ironisch-moderne Version von Shakespeares unsterblichem „Sommernachtstraum“ präsentiert. Er schlüpft nacheinander in jede Rolle des Stücks und erweckte diese mit seiner Stimme zum Leben.

Tina Teubner (15. Juni) gehört ebenfalls zu den Top10 der deutschen Kabarettszene und ist wie ihre männlichen Kollegen Rether und Schmickler Trägerin des Deutschen Kabarettpreises und des Deutschen Kleinkunstpreises. Sie und ihre Künstlerkolleginnen vom ebenfalls preisgekrönten Duo Luna Tic, die für ihr Siegener Gastspiel am 18. Juni eigens aus der Schweiz anreisen, belegen auf eindrucksvolle Weise, wie sich starke und humorvolle Frauen – abseits des leichten Comedy-Fachs – einen Platz auf den deutschen Kabarettbühnen erobert haben.

Der Nachwuchs

Und der „Nachwuchs“? Der schläft auch nicht: Mackefisch (Lucie Mackert und Peter Fischer) sind „funny for future“ und gelten als Singer-Songwriter-Duo der neueren Generation. Mit Gesang und rasanter Wortakrobatik seziert das Zwei-Personen-Orchester selbstironisch die Gefühlslage der Gesellschaft und nimmt am 6. Juli vor allem die Junge-Eltern-Generation aufs Korn. Eine weitere Neuentdeckung ist der Kabarettist Phillip Scharrenberg, der noch im Frühjahr den großen Poetry Slam im Siegener Apollo-Theater gewonnen hat und nun am 29. Juni mit einem Kabarett-Solo beim Kultursommer gastiert. Am 2. Juli lädt dann das Moderatorenteam Jan Schmidt und Tristan Kunkel zum traditionellen Highlander Poetry Slam unter freiem Himmel ein.

Zwei Doppel

Neuland betritt KulturSiegen mit zwei Doppelprogrammen, bei denen vier völlig unterschiedliche Künstlergäste an zwei Abenden vorgestellt werden, die stark kontrastieren – und vor allem eins wollen: Lust auf Neues machen. Berührende und interaktive Kontorsions-Akrobatik (Anna Krazy aus Estland) trifft bei der „Kurzen Nacht der langen Messer“ (8. Juni) auf atemberaubende Messerwurfartistik (Company Midnight aus Belgien), und beim zweiten Doppel am 7. Juli teilen sich der bayerische Philosokomiker Peter Spielbauer und der Nürnberger „Schwarz-Clown“ Matthias Romir als „Schräge Vögel“ die Bühne. Jede einzelne der vier Aufführungen hat es in sich – doch als „gemischtes Doppel“ dürfen die zwei beiden Abende als echte Geheim-Tipps dieses Kultursommers gelten.

Die Konzerte

Freuen darf das Publikum sich auch auf zahlreiche hochkarätige Konzerterlebnisse im stimmungsvoll erleuchteten Schlosshof – vor allem auf die nicht alltägliche Gelegenheit, das Konzert eines der fünf besten Vokalensembles der Welt in Siegen erleben zu dürfen: Die Swingles (früher Swingle Singers) sind fünffacher Grammy-Gewinner und in der europäischen Vokal-Szene nach wie vor das Maß aller Dinge. Am 24. Juni, zehn Jahre nach ihrem gefeierten Konzert im Apollo-Theater, ist das Ensemble wieder zu Gast in der Krönchenstadt. Nicht ganz so bekannt, dafür aber mit viel Humor und begnadetem schauspielerischen Talent gesegnet, ist das in Siegen längst zum Publikumsliebling gekrönten Vokal-Trio Muttis Kinder, das am 1. Juli für große Augen und Ohren und für lachende Herzen sorgen wird.

Weitere Konzert-Highlights sind die Siegen-Premiere der „Echo“-ausgezeichneten Klassik-Band Spark am 3. Juni, die Auftritte zweier kammermusikalischer Ensembles aus den Reihen der Philharmonie Südwestfalen (Bläserquintett am 11. Juni und Streichsextett am 25. Juni), das Gastspiel der Celtic-Folk-Band Cara am 23. Juni, sowie die beiden Jazz-Konzerte des international gefeierten Gypsy-Gitarristen Joscho Stephan (30. Juni ) und der Siegener Late Night Jazz Foundation, die am 4. Juni. in Quintett-Besetzung auflaufen wird.

Den Schluss-Akzent des Schlosshof-Programms setzt am 8. Juli der Berliner Sänger und Pianist Mr. Leu – bekannt durch Auftritte an der Seite von Piaf-Diseuse Evi Niessner und bei mehreren Burlesque-Shows – dieses Mal mit einer musikalischen Hommage an Tom Waits.

