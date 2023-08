Am Samstagabend herrscht beim Siegener Stadtfest richtig Betrieb. Auf der Bühne am Marktplatz gibt es Kleinkunst zu sehen.

Siegen. Polizei beim Siegener Stadtfest mit starken Kräften unterwegs. Die allermeisten genießen die Party – ein bisschen hatten die Beamten doch zu tun.

Das Siegener Stadtfest ist aus polizeilicher Sicht zufriedenstellend verlaufen. Für eine derart große Veranstaltungen mit zehntausenden Menschen gleichzeitig in der Innenstadt habe es ein vergleichsweise sehr geringes Aufkommen an Straftaten gegeben, teilt die Behörde auf Anfrage mit. Gerade im Abend- und Nachtdienst sei die Polizei mit deutlich mehr Personal auf den Straßen unterwegs gewesen als an „normalen“ Wochenenden, an denen die Kreispolizeibehörde mit Siegener Ordnungsamt und Bundespolizei gemeinsam Streife läuft.

Vor allem der

Freitagabend Bis kurz vor Start des Stadtfestes hat es geregnet. Für den Opening-Act "Common Ground" muss die Bühne am Scheinerplatz darum erst getrocknet werden.

Freitagabend Siegens Kultur-Dezernent Arne Fries begrüßt das Publikum beim Stadtfest-Opening auf dem Scheinerplatz.

Freitagabend Das Berliner Artisten-Ensemble "Common Ground" tritt zum Opening des Siegener Stadtfestes 2023 auf.

Freitagabend Das Berliner Artisten-Ensemble "Common Ground" tritt zum Opening des Siegener Stadtfestes 2023 auf.

Freitagabend Das Berliner Artisten-Ensemble "Common Ground" tritt zum Opening des Siegener Stadtfestes 2023 auf.

Freitagabend Das Berliner Artisten-Ensemble "Common Ground" tritt zum Opening des Siegener Stadtfestes 2023 auf.

Freitagabend Das Berliner Artisten-Ensemble "Common Ground" tritt zum Opening des Siegener Stadtfestes 2023 auf.

Freitagabend Das Berliner Artisten-Ensemble "Common Ground" tritt zum Opening des Siegener Stadtfestes 2023 auf.

Freitagabend Das Berliner Artisten-Ensemble "Common Ground" tritt zum Opening des Siegener Stadtfestes 2023 auf.

Freitagabend Stadtfest Siegen 2023: Opening am Freitag.

Freitagabend Dieter Falk präsentiert beim Stadtfest Siegen den Siegen-Song - mit 200 Sängerinnen und Sängern auf der Bühne und locker 1000 Menschen davor.

Freitagabend Dieter Falk präsentiert beim Stadtfest Siegen den Siegen-Song - mit 200 Sängerinnen und Sängern auf der Bühne und locker 1000 Menschen davor.

Freitagabend Dieter Falk präsentiert beim Stadtfest Siegen den Siegen-Song - mit 200 Sängerinnen und Sängern auf der Bühne und locker 1000 Menschen davor.

Freitagabend Stadtfest Siegen: Auf der Bühne am Kölner Tor spielt am Freitagabend unter anderem die Band "Unart".

Freitagabend Stadtfest Siegen: Auf der Bühne am Kölner Tor spielt am Freitagabend unter anderem die Band "Unart".

Freitagabend Ohne die vielen Helferinnen und Helfer - hier eine Gruppe vom Roten Kreuz - könnte das Siegener Stadtfest nicht stattfinden.

Freitagabend Stadtfest Siegen: Auf der Bühne am Kölner Tor spielt am Freitagabend unter anderem die Band "Unart".

Freitagabend Sicherheitssperren gehören natürlich auch beim Stadtfest Siegen dazu.

sei ziemlich harmlos gewesen, sagt Stefan Pusch, Pressesprecher der Kreispolizeibehörde: Vier Anzeigen fertigten die Beamten demnach: Zwei wegen Betäubungsmittel-Delikten, je eine wegen Körperverletzung und Diebstahls. Das könnte womöglich mit dem Wetter zusammenhängen – am Freitag war es eher „durchwachsen“ – aber auch am Samstag blieb es eher ruhig.

124 Kontrollen führten die Einsatzkräfte im Lauf des Stadtfest-Samstag durch, sprachen 27 Platzverweise aus, nahmen drei Personen in Gewahrsam. Acht Anzeigen wegen Körperverletzungsdelikten bzw. Widerstands wurden gefertigt, zwei wegen Drogen-Vorfällen. Wegen eines angeblichen Raubdelikts ermittelt die Polizei noch: Es bestehe demnach der Verdacht, dass eine Person von mehreren anderen körperlich angegangen worden sei und nach einer Rangelei die Geldbörse fehlte. Dieser Vorfall soll sich allerdings etwa um 22 Uhr mitten am Kölner Tor zugetragen haben – ohnehin ein Bereich mit dem größten und dichtesten Publikum-Aufkommen des gesamten Veranstaltungsgeländes, während dort Hochbetrieb herrschte. Den angeblichen Raub habe aber trotzdem niemand gesehen.

