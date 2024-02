Universität Siegener Top-Wissenschaftlerin wechselt in die Politik

Siegen Prof. Dr. Lamia Messari-Becker verlässt die Uni Siegen und geht ins hessische Wirtschaftsministerium nach Wiesbaden.

Neue Herausforderung für Prof. Dr. Lamia Messari-Becker von der Uni Siegen: Die Bauingenieurin gehört ab sofort zur Hausleitung des hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum. Sie erhielt kürzlich ihre Ernennungsurkunde.

Als Staatssekretärin unterstützt sie nun den hessischen Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori. Von der Universität Siegen wurde Messari-Becker für die Dauer des Amtes beurlaubt. Seit 2014 hat sie an der Universität die Professur für Gebäudetechnologie und Bauphysik inne. „Als Wissenschaftlerin spüre ich die Verantwortung, mein Wissen und meine Erfahrung einzubringen, wenn es darum geht, die Phase des Wandels, in der wir uns aktuell befinden, positiv zu gestalten“, sagt sie. „Unsere Kinder sollen es in Zukunft besser haben, als wir – dafür möchte ich mich nun auch aktiv politisch einsetzen.“

Kanzler Ulf Richter: „Verlust für Uni Siegen“

„Mit Prof. Messari-Becker gewinnt das hessische Wirtschaftsministerium eine ausgewiesene Expertin in den wichtigen Bereichen Ressourceneffizienz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Bauwesen, die über ein sehr hohes fachliches und praktisches Wissen verfügt. Ich gratuliere der Kollegin sehr herzlich zu dieser verantwortungsvollen Aufgabe und wünsche ihr viel Erfolg in dem neuen Amt“, betont Uni-Rektorin Prof. Dr. Stefanie Reese.

„Für die Universität und speziell für die Fakultät Bildung-Architektur-Künste ist das natürlich ein Verlust. Gleichzeitig macht es uns auch stolz, dass die wissenschaftliche Expertise der Universität Siegen in der Politik gefragt ist“, betont Kanzler Ulf Richter.

