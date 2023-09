Siegener Tuningtreffen: Rolling Deep mit Spendenrekord

Siegen. Jahr für Jahr spendet „Rolling Deep“ den Erlös des Siegener Tuningtreffens für die gute Sache, die Aktion Lichtblicke. Da kommt einiges zusammen.

30.000 Euro kriegen sie extrem selten. Und dass so konstant über Jahre von immer der gleichen Stelle eine so hohe Summe gespendet wird: „Einmalig“, sagt Timo Naumann. Er ist im Spendenbeirat der Aktion Lichtblicke und hat die jüngste Spendensumme von „Rolling Deep“ in Empfang genommen. „Ich bin ein bisschen sprachlos“, sagt Naumann.

Rolling Deep ist kein Verein – „Familie und Freunde“, sagt Gründer Thomas „Tom“ Höfer. Seit einigen Jahren organisiert er mit seinem Team das Siegener Tuningtreffen auf dem Ikea-Parkplatz und der Erlös geht jedes Jahr an die Aktion Lichtblicke. Anstrengend ist so eine Großveranstaltung, „ich bin stolz auf das Team“, sagt Höfer. Knapp 114.000 Euro habe Rolling Deep in den vergangenen Jahren eingenommen und komplett für den guten Zweck gespendet. „In der Geschichte von ‘Aktion Lichtblicke’ ist das so noch nicht passiert“, freut sich Timo Naumann.

Wie all die Jahre zuvor geht auch diese Summe – genauer: 30.016 Euro – in den Spendentopf, der Beirat entscheidet dann darüber, wem mit Mitteln daraus geholfen wird. Im Siegerland waren das in der jüngeren Vergangenheit zwei Projekte: Zum einen ein Wohnprojekt des Sozialdienstes katholischer Frauen (SKF); eine Art betreutes Wohnen für Familien mit Problemen. Das besondere daran, erklärt Naumann: Die Familien können zusammenbleiben, üblicherweise werden zum Beispiel vernachlässigte Kinder oder Jugendliche die häusliche Gewalt erfahren haben, nicht mehr bei den Eltern untergebracht. Das andere Projekt war eine 17-Jährige, die an einer extremen Hornhautverkrümmung leidet – die Krankenkasse zahlte aber nur das Standard-„Kassengestell“, erzählt Naumann – die Jugendliche sei „sehr glücklich“ gewesen, dass die Lichtblicke ihr eine modische Brille finanzierten. Für solche und ähnliche Projekte werden NRW-weit Mittel verteilt.

