Siegener Umweltabteilung rät zu nachhaltiger Silvesterfeier

Bleigießen und Feuerwerk gehören für viele Bürgerinnen und Bürger zur Silvesterfeier dazu. Doch die beiden Silvester-Aktivitäten bergen auch Gefahren für Mensch und Umwelt. Daher hält die Umweltabteilung der Stadt Siegen einige Tipps für eine umweltfreundliche Feier bereit.

Wachsgießen statt Bleigießen

Die Zeit ist vorbei, in der kurz vor Silvester noch Sets zum Bleigießen in den Läden verkauft wurden. Grund dafür ist ein neues EU-Gesetz, das seit 2018 den Grenzwert für den Bleigehalt in Produkten reguliert. Restbestände sind jedoch noch im Umlauf und werden voraussichtlich auch an diesem Silvester verwendet, um die Zukunft zu prophezeien. Vorhersagen lässt sich dabei allerdings schon eines: Beim Erhitzen des Schwermetalls werden giftige Bleidioxide als Dämpfe freigesetzt, die beim Einatmen Bleivergiftungen auslösen können.

Werden Bleireste nicht als Sondermüll entsorgt, kann der Stoff in die Umwelt entweichen und dort in Tieren oder über die Nahrungskette beim Menschen chronische Bleivergiftungen hervorrufen. Die Umweltabteilung empfiehlt daher, ohne Blei die Zukunft vorherzusagen: Die Horoskop-Figuren können ebenso gut mit Wachs hergestellt werden. Im Gegensatz zu Figuren aus Blei müssen diese dann auch nicht im Sondermüll entsorgt werden.

Giftige Dämpfe entstehen darüber hinaus auch bei der Nutzung von Wunderkerzen und Tischfeuerwerk. Diese sollten also nicht in geschlossenen Räumen verwendet werden.

Feuerwerk nur an Mitternacht

Bundesweit werden jährlich 10.000 Tonnen Feuerwerk in die Luft gejagt – dies ist ein wahrer Giftcocktail für die Umwelt, gespickt mit brennbaren Stoffen, Abbrandreglern, Klebstoffen, Quellmitteln oder Kunststoffen. Tausende Tonnen Staub, Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid und Stickoxide werden in kürzester Zeit freigesetzt. Eine umweltfreundliche Alternative gibt es nicht; wer allerdings darauf achtet, keine oder nur wenige Raketen zu verwenden, schont damit nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel.

Zudem bedeutet der Lärm Stress für Tiere. Während Haustiere in einem möglichst ruhigen und dunklen Zimmer geschützt sind, können Wildtiere oft nur panisch die Flucht ergreifen. Dabei verbrauchen sie viel von ihrer lebensnotwendigen Energie, so das Umweltamt. Das kann im Winter für manche Tiere sogar den Tod bedeuten. Aus diesem Grund bittet die Umweltabteilung darum, keine Raketen und Böller in der Nähe von Wäldern und Parks zu zünden.

