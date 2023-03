Siegen/Wilgersdorf. Für die Siegenerin Colleen Schneider wird das TV-Format „Der Bachelor“ zur Geduldsprobe: Langsam bekommt die 27-Jährige Zweifel.

„Der Bachelor“ wird zur Geduldsprobe – zumindest für Colleen Schneider. Obwohl sie bereits in mehreren Folgen zu sehen war und in der aktuellen, dritten Folge auch wieder weiterkam, konnte sie bisher kaum Zeit mit David Jackson verbringen. Das sorgt bei ihr für Zweifel: „Ich habe mich gefragt, wieso er nicht mehr Zeit mit mir verbringen möchte. Muss er sich bei anderen noch sicherer werden oder ist er schlichtweg nicht an mir interessiert?“, erzählt die gebürtige Wilgersdorferin. Was sie über das herausgezögerte Kennenlernen denkt und wie sie mit Lästereien unter den Kandidatinnen umgeht.

Bachelor 2023: Warten oder Initiative ergreifen?

Im normalen Leben außerhalb der Fernsehwelt würde das Aufeinandertreffen mit einem Mann, der Colleen Schneider gefällt, wohl anders aussehen: „Ich signalisiere auf jeden Fall mein Interesse durch meine Mimik und Gestik. Wer dann den ersten Schritt macht, kommt ganz auf die Situation an“, sagt sie. „Dennoch mag ich es sehr, wenn der Mann die Initiative ergreift. Das zeugt von Selbstbewusstsein und das ist sexy.“

+++ Lesen Sie auch: TV-Show „Bachelor“ mit Siegenerin: Was Zuschauer nicht sehen +++

Bei „Der Bachelor“ muss sie hingegen über ihren Schatten springen: Es sei natürlich schmeichelhaft, wenn David Jackson einen um ein Gespräch bitte. „Bei 20 Frauen muss man sein Ego aber ab und zu hinten anstellen. Wenn man nur darauf wartet, angesprochen zu werden, kann das Gegenüber auch denken, man hat schlichtweg kein Interesse.“

TV-Sendung „Der Bachelor“: Beim Gespräch dazwischengehen oder nicht?

In Folge 3 ergriff die 27-Jährige daher die Initiative, unterbrach bei der Nacht der Rosen ein Gespräch von David Jackson mit einer anderen Kandidatin. „Ich wollte das Gespräch nicht stören. Nachdem wir uns eine Woche nicht gesehen hatten, war es mir jedoch wichtig, nochmal das Gespräch zu suchen“, sagt sie. Mit anderen Frauen sei David Jackson in dieser Hinsicht „ja auch schon viel weiter“.

+++ Lesen Sie auch: Bachelor 2023: Siegenerin Colleen sucht gerne Körperkontakt +++

Sie machte auf ihr Anliegen aufmerksam, ging dann aber wieder und Bachelor David Jackson versprach, später zu ihr zu kommen. Sich einfach zum Gespräch dazuzusetzen, „hätte meiner Art widersprochen“, betont Colleen Schneider. „Wenn David mich schon nicht auf ein Date einlädt, dann muss ich eben die Gelegenheit bei der Nacht der Rosen nutzen, um ihn besser kennenzulernen. Dabei finde ich es charmant, sich ‘anzukündigen’“, sagt sie über ihre Herangehensweise.

+++ Lesen Sie auch: Was eine Siegenerin beim 1. Treffen mit dem Bachelor dachte +++

Gespräche möchte sie nicht erzwingen: „Sie sollten einfach und nicht gezwungen sein.“ Generell hält sie sich an ihrem Credo, die wenige Zeit, die sie mit David Jackson hat, zu nutzen, weiter fest und ist überzeugt davon, dass zusammenkommt, was zusammenkommen soll. „Also muss man vielleicht auch mal ein wenig auf die Geduldsprobe gestellt werden.“

Siegenerin Colleen Schneider (Vierte von links) war bisher nur Teil eines Gruppendates bei „Der Bachelor“ und hatte ansonsten nur Zeit mit „Bachelor“ David Jackson bei der Nacht der Rosen in drei Folgen. Foto: RTL

Gemeinsamkeiten oder Unterschiede in der Liebe? Das findet Colleen wichtiger

In der dritten Folge ging es auch darum, ob letztendlich Gemeinsamkeiten oder Unterschiede bei einer Liebesbeziehung wichtiger sind. Die drei Frauen mit den meisten Gemeinsamkeiten und die drei mit den meisten Unterschieden durften dann den Bachelor bei einem Date treffen – Colleen Schneider war nicht dabei.

Zur Person Colleen Schneider ist 27 Jahre alt. „Ich bin fertig studierte Master Psychologin und derzeit an meiner Ausbildung für Psycho-Therapie und mache verschiedene TV- und Model-Projekte“, sagt sie über ihre berufliche Laufbahn. Darüber hinaus arbeitet sie auch als Influencerin: „Auf Instagram zeige ich Einblicke aus meinem Alltag zu Themen wie Fitness, Selflove, Motivation und Fashion.“ Ihr beruflicher Alltag sei daher sehr abwechslungsreich und flexibel, „aber eben auch herausfordernd, da man sich immer wieder auf neue Situationen einstellt“. Die Bachelor-Staffel, die mittlerweile längst abgedreht ist, hat sie insgesamt als sehr positiv wahrgenommen. Es sei ein „einmaliges Erlebnis“.

Unabhängig davon legt sie in einer Beziehung aber mehr Wert auf Gemeinsamkeiten, die die Grundlage bilden würden. „‘Gleich und gleich gesellt sich gerne’, sagt man nicht ohne Grund“, ist Colleen Schneider überzeugt. „Dennoch ziehen sich Gegensätze an und machen neugierig auf Neues. Laut psychologischer Studien sind es aber die Gemeinsamkeiten, die zusammenhalten.“

Lästereien bei Bachelor 2023: „Richtige“ Absicht oder nicht?

Einige Kandidatinnen sprechen in der RTL-Sendung auch immer wieder davon, dass nicht alle die „richtige Absicht“ hätten, warum sie bei dem TV-Format dabei sind. Auch Colleen Schneiders Gründe wurden von David Jackson in einer der vergangenen Folgen schon in Frage gestellt, da sie bereits bei mehreren Fernsehsendungen dabei war. „Wo andere Kandidatinnen hellseherische Fähigkeiten entwickelt haben, um über die Absichten mancher Frauen zu urteilen, versuche ich, nicht in Schubladen zu denken“, sagt sie.

+++ Lesen Sie auch: Siegenerin bei „Der Bachelor“: Dieses Date wünscht sie sich +++

Mit welchen Absichten wer dabei war, sei nicht ihre Angelegenheit. „Ich für meinen Teil will mich verlieben und nicht durch Lästern Aufmerksamkeit erregen.“ Wenn jemand mehr schlecht als gut über andere, nicht anwesende Personen rede und dabei womöglich anfange zu flüstern, „ist das ein Beispiel, woran ich festmache, dieser Person eher nicht alles zu glauben“. „Von Menschen, die andere schlecht machen, um sich selbst aufzuwerten, halte ich mich privat fern.“

Die neue Bachelor-Staffel läuft seit dem 1. März jeden Mittwoch um 20.15 Uhr auf RTL. Es gibt insgesamt elf Folgen, jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung ist die aktuelle Folge auf RTL+ abrufbar.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland