Siegen. Die 1. Nacht der Rosen bei „Der Bachelor“ liegt hinter Colleen Schneider. Wie sie sie erlebt hat und was sie sich jetzt für ein Date wünscht.

Colleen Schneider musste in der TV-Show „Der Bachelor“ ganz schön lange auf ihre erste Rose warten. Nur, wer eine Rose bekommt, kommt auch eine Folge weiter. Die gebürtige Wilgersdorferin erhielt eine und kann so weiter darauf hoffen, mit Bachelor David Jackson die Liebe zu finden. Am Mittwoch, 8. März, ist sie nun in der zweiten Folge der RTL-Sendung zu sehen. Im Interview erzählt die 27-Jährige, wie sie die erste Nacht der Rosen erlebt hat und was sie sich für ein Date mit David Jackson wünscht.

Haben Sie sich vorher Gedanken gemacht, was Sie bei Ihrer ersten Begegnung mit dem Bachelor sagen?

Ich hatte nicht wirklich etwas vorbereitet, damit das Gespräch auch nicht irgendwie erzwungen ist. Dennoch ist es der erste Eindruck und der lässt sich nicht wiederholen.

Waren Sie sich denn sicher, dass Sie am Ende des Abends eine Rose bekommen?

Man kann sich nie sicher sein, aber mein Gefühl war an dem Abend ganz positiv.

Wie haben Sie die erste Nacht der Rosen erlebt?

Man hat so wenig Zeit sich vorzustellen und mit ihm zu reden, da weiß man gar nicht wirklich, wie man fühlen soll. Mein Kopf war ein großes Fragezeichen.

Sie mussten dann relativ lange warten, bis Sie wussten, dass Sie eine Runde weiter sind. Wie war das?

Ich bin nicht gerade der geduldigste Mensch und wenn die Rosen weniger und weniger werden, fängt man natürlich langsam an, nervös zu werden.

Siegenerin bei „Der Bachelor“: Psychologie-Studium hilft ihr bei TV-Show

Wie ist es überhaupt, sich selbst im Fernsehen zu sehen?

Mittlerweile habe ich mich ja schon das ein oder andere Mal dort gesehen und mag es auch. Meist muss ich ein wenig über mich schmunzeln, weil meine Mimik immer sehr aussagekräftig ist und mehr sagt als 1000 Worte.

Sie sind dann eine Runde weiter gekommen. Was haben Sie in der Zeit gemacht, wenn Sie nicht für den Dreh eingespannt waren?

In der Zeit wird Sport gemacht, gekocht, geschwommen und mit den Mädels rumgealbert.

Waren Sie vorher schon einmal in Mexico? Und wie haben Sie reagiert, als Sie dann erfahren haben, dass dieses Land als Drehort ausgewählt wurde?

Ich war schon in Mexico, nicht aber in dieser Gegend. Ich war wenig überrascht, weil seit mehreren Jahren Mexiko als Drehort gewählt wird.

Zur Person Colleen Schneider ist 27 Jahre alt. „Ich bin fertig studierte Master Psychologin und derzeit an meiner Ausbildung für Psycho-Therapie und mache verschiedene TV- und Model-Projekte“, sagt sie über ihre berufliche Laufbahn. Darüber hinaus arbeitet sie auch als Influencerin: „Auf Instagram zeige ich Einblicke aus meinem Alltag zu Themen wie Fitness, Selflove, Motivation und Fashion.“ Ihr beruflicher Alltag sei daher sehr abwechslungsreich und flexibel, „aber eben auch herausfordernd, da man sich immer wieder auf neue Situationen einstellt“. Die Bachelor-Staffel, die mittlerweile längst abgedreht ist, hat sie insgesamt als sehr positiv wahrgenommen. Es sei ein „einmaliges Erlebnis“.

In der nächsten Folge wird es die ersten Dates geben. Wenn Sie sich ein Einzeldate mit David Jackson aussuchen könnten: Worauf hätten Sie Lust?

Ein Mix aus Adrenalin und danach vielleicht ein Dinner. Ich finde es immer schön, wenn man gemeinsam etwas „Neues“ erlebt. Dann aber auch Zeit hat für tiefsinnige Gespräche.

Sie haben Psychologie studiert und darin einen Masterabschluss gemacht. Inwieweit hilft Ihnen das jetzt bei „Der Bachelor“?

Ich achte wohl insgesamt mehr auf Mimik und Gestik und das hilft mir definitiv dabei, mein Gegenüber besser einzuschätzen.

Die neue Bachelor-Staffel läuft seit dem 1. März jeden Mittwoch um 20.15 Uhr auf RTL. Es gibt insgesamt elf Folgen, jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung ist die aktuelle Folge auf RTL+ abrufbar.

