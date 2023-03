Siegenerin bei TV-Show „Bachelor“: Was Zuschauer nicht sehen

Wilgersdorf. Bachelor David Jackson zweifelte jetzt an den Absichten der Siegenerin Colleen Schneider. Was sie davon hält und was Zuschauer im TV nicht sehen.

Wer bei der RTL-Sendung „Der Bachelor“ mitmacht, kann sicher sein, dass der Bekanntheitsgrad steigt. Die gebürtige Wilgersdorferin Colleen Schneider war schon bei mehreren Fernsehformaten dabei. In Folge 2 von „Der Bachelor“ zeigte sich, dass David Jackson daher Zweifel an ihren Absichten hegt. „Ich fand es schade, gerade weil er aus demselben Bereich kommt“, sagt sie über seine Reaktion. David Jackson arbeitet, ebenso wie die 27-Jährige Schneider, als „Content-Creator“, möchte bei „Der Bachelor“ genauso wie die Kandidatin aus dem Siegerland die Liebe finden. Auch wenn Colleen Schneider aufgrund ihrer Fernseherfahrung Skepsis gegenübergebracht wird, sieht sie darin einen Vorteil.

Bachelor David Jackson zweifelt an Siegenerin Colleen Schneider

Während sie in der ersten Folge der „Bachelor“-Staffel auf RTL nur kurz zu sehen war, wurde sie in der zweiten Folge verhältnismäßig häufig gezeigt. Zusammen mit sechs weiteren Kandidatinnen begab sie sich auf ein „Gruppendate“ mit David Jackson. „Zeit ist wohl das kostbarste der ganzen Sendung und deshalb muss man sie nutzen, selbst wenn es ‘nur’ ein Gruppendate ist“, sagt sie im Rückblick. David Jackson lud sie zu einem Ausflug im VW-Bus ein, dann ging die Gruppe in eine Beachbar.

+++ Lesen Sie auch: Bachelor 2023: Siegenerin Colleen sucht gerne Körperkontakt +++

Bei diesem Date verbrachten er und Colleen Schneider auch kurze Zeit alleine miteinander. Und der Bachelor unterstellte ihr mehr oder weniger, dass sie nur wegen dem Bekanntheitsgewinn und der gesteigerten Social-Media-Reichweite bei der Sendung dabei sein könnte. Diese Reaktion bedauert Colleen Schneider im Interview mit dieser Zeitung auch, da sie hauptberuflich als Psychologin arbeitet und alles andere nebenbei mache. Natürlich bringe die TV-Ausstrahlung „wohl auch immer einen Zugewinn auf Social Media mit sich“. Sie freue sich darüber, „dass die Menschen über die Ausstrahlung hinaus wissen wollen, wer ich bin“. Sie auf ihre Fernsehtätigkeiten zu reduzieren, greift aber wohl zu kurz.

TV-Show „Der Bachelor“: Wie die Dreharbeiten ablaufen

Einen Vorteil habe die TV-Erfahrung trotz alledem: „Ich bin vor der Kamera überhaupt nicht nervös und total ich selbst.“ Das hilft ihr beim Dreh für die Show: So war die 27-Jährige nicht nur beim Gruppendate und der Nacht der Rosen, sondern auch besonders häufig bei der Kommentierung des Geschehens von Folge 2 zu sehen.

Zur Person Colleen Schneider ist 27 Jahre alt. „Ich bin fertig studierte Master Psychologin und derzeit an meiner Ausbildung für Psycho-Therapie und mache verschiedene TV- und Model-Projekte“, sagt sie über ihre berufliche Laufbahn. Darüber hinaus arbeitet sie auch als Influencerin: „Auf Instagram zeige ich Einblicke aus meinem Alltag zu Themen wie Fitness, Selflove, Motivation und Fashion.“ Ihr beruflicher Alltag sei daher sehr abwechslungsreich und flexibel, „aber eben auch herausfordernd, da man sich immer wieder auf neue Situationen einstellt“. Die Bachelor-Staffel, die mittlerweile längst abgedreht ist, hat sie insgesamt als sehr positiv wahrgenommen. Es sei ein „einmaliges Erlebnis“.

„Die Produktionscrew fragt nach den Ergebnissen des Tages, wie man sich aktuell fühlt und so weiter. Und dann kommentiert man, was man kommentieren möchte“, sagt sie über die Dreharbeiten. Sie kommentiere gerne alles mögliche – auch im Alltag. „Deshalb hatte ich auch in der Bachelor Villa zu so ziemlich allem etwas zu sagen“, erzählt Colleen Schneider und lacht.

+++ Lesen Sie auch: Was eine Siegenerin beim 1. Treffen mit dem Bachelor dachte +++

Wenn eine Kandidatin etwas Gutes oder Schlechtes über eine andere Kandidatin im Einzelinterview sagt, erfährt diese es auch erst bei der Ausstrahlung. „Was im Interviewraum passiert, bleibt im Interviewraum.“ Die Ergebnisse der Dreharbeiten sieht Colleen Schneider dann erst bei der TV-Ausstrahlung: „Wir Kandidatinnen müssen, wie alle anderen Zuschauer, geduldig Woche für Woche warten.“

Fernsehshow „Der Bachelor“: So ist das Miteinander unter den Kandidatinnen

In Folge 2 zog die gebürtige Siegerländerin zusammen mit den anderen Kandidatinnen auch in die Bachelor-Villa ein. „Ich hab mich auf die Zeit mit den Mädels im Haus gefreut. Mein Lieblingsort war die Sportecke vor dem Wohnzimmer. Dort haben wir regelmäßig Work-outs und Yoga gemacht, mit einem wunderschönen Blick aufs Meer und den Sonnenuntergang!“, sagt sie über ihre Zeit in Mexico.

+++ Lesen Sie auch: Siegener erreicht mit Instagram-Reel 22 Millionen Menschen +++

Übernachtet wurde mit mehreren Kandidatinnen in einem Zimmer: „Ich hab mich ein wenig gefühlt wie bei den sieben Zwergen, weil wir alle aneinander gereiht geschlafen haben, das war ziemlich kuschelig.“ Das habe ihr aber überhaupt nichts ausgemacht. „Ich schlafe generell wie ein Stein.“ Wenn sie einmal nicht mit den anderen Frauen quatschen wollte und Zeit für sich brauchte, gab es auch die Möglichkeit, sich in der Villa ab und an zurückzuziehen. „Es gibt Matten und Liegen und so kann man sich immer ein schönes Plätzchen suchen und zum Beispiel in sein Journal schreiben.“

+++ Lesen Sie auch: Siegenerin bei „Der Bachelor“: Dieses Date wünscht sie sich +++

Immer, wenn die Kandidatinnen dann von ihren Einzeldates zurückkommen, werden sie gefragt, wie es war. Während sich die einen in Schweigen hüllen, verraten andere viele Details. Colleen Schneider hatte bisher noch kein Einzeldate mit dem Bachelor, weiß aber, wie sie es machen würde: „Ich würde offen und ehrlich reagieren, so wie die anderen Mädchen auch“, sagt sie. „Ich finde die Erzählungen der anderen zeigen auch immer wieder Eindrücke und Seiten von David auf, die man selbst noch nicht erlebt hat, aber dabei helfen, ihn besser einzuschätzen und sich so ein besseres Bild von ihm zu machen.“ Immerhin gehe es auch auf Seite der Kandidatinnen darum, herauszufinden, „ob der Bachelor tatsächlich ein Mann ist, in den man sich gegebenenfalls verlieben kann“.

Die neue Bachelor-Staffel läuft seit dem 1. März jeden Mittwoch um 20.15 Uhr auf RTL. Es gibt insgesamt elf Folgen, jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung ist die aktuelle Folge auf RTL+ abrufbar.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland