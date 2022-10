Siegens größte städtische Straßenbaustelle ist abgeschlossen

Eiserfeld. Endlich wieder freie Fahrt durch Eiserfeld, nach Jahren der Dauerbaustelle. Was alles gemacht wurde, warum das so lange gedauert hat.

Die jahrelange Großbaustelle zur Erneuerung der Ortsdurchfahrt Eiserfeld ist abgeschlossen. Mit einem Bürgerfest an der Eiserfelder Straße bedankte sich die Stadt Siegen jetzt bei den Anwohnern wie auch den Anliegern der Umleitungsstrecken für ihre Geduld während der verkehrlichen Beeinträchtigungen.

„Wir sind durch mit dem Straßenbau in der Ortsmitte. Das Mammutprojekt ist nun bis auf wenige allerletzte Restarbeiten abgeschlossen“, begrüßte Bürgermeister Steffen Mues die zahlreichen Gäste, darunter auch Vertreterinnen und Vertreter der beteiligten bausauführenden Unternehmen unter dem Dach der Arge Baustra/Heinrich Weber sowie den Siegener Versorgungsbetrieben (SVB), Westnetz und Vodafone. „Ich muss Ihnen als Eiserfeldern nicht erklären, wie marode und kaputt die alte Ortsdurchfahrt war. Unsere städtische Straßen- und Verkehrsabteilung mit Projektleiter Florian Rötter, die Ver- und Entsorger als auch die Nachunternehmer der ARGE taten ihr Bestes, um die Baustelle so schnell wie möglich abzuschließen.“

Mit einem Bürgerfest zum Abschluss der Komplett-Sanierung der Eiserfelder Ortsdurchfahrt bedankte sich die Stadt Siegen bei den Anliegern für die Geduld während der verkehrlichen Beeinträchtigungen. Foto: Stadt Siegen

Musikalisch begleitet wurde das Straßenfest von Musikerinnen und Musikern aus dem Siegener Süden: dem Bläser-Quintett des Siegener Blasorchesters unter Leitung von Daniel Ridder, dem Männerchor 1853 Eiserfeld und dem gemischten Chor „Zeitgeist“, beide unter dem Dirigat von Dieter Ohm. Auch der Gesangverein Concordia 1882 Eiserfeld mit Chorleiter Michael Bertelmann wirkte mit. „Siegen und Singen gehören zusammen“, merkte Steffen Mues an.

„Die Größe des Projekts verdeutlichen auch die Kosten“, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Die Gesamtmaßnahme wurde von der Stadt Siegen gemeinsam mit den SVB, Westnetz und Vodafone ausgeschrieben, der städtische Anteil beläuft sich auf rund 2,87 Millionen Euro. „Dafür erhielt die Stadt eine Landesförderung von 60 Prozent“, wie es weiter heißt. Die Neubauten der Haltestellen förderte der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) mit 90 Prozent. „Das sind beeindruckende Summen, die sich aber mehr als gelohnt haben“, sagte der Bürgermeister. „Denn wir haben ein großes Ziel erreicht: Eiserfeld als Zentrum des Siegener Südens wurde noch weiter aufgewertet.“

Siegen: Baustelle Eiserfelder Straße – Fahrbahnsanierung und neue Leitungen

Die Mengen an Fahrbahnaufbruch, Bodenaushub, Asphaltarbeiten und entsorgtem Material entsprachen „einer Gesamtmenge von rund 1330 gefüllten Sattel-Lkw“, verdeutlichte Steffen Mues die Dimension dieser – so die Verwaltung – „jahrelang größten städtischen Straßenbaustelle“. Mit der Sanierung des finalen Bauabschnitts vom HTS-Anschlusskreisel bis zum Ortsschild unter der Autobahnbrücke ist die Erneuerung der Eiserfelder Straße nun abgeschlossen. Dieser letzte Bauabschnitt war in neun Bauphasen aufgeteilt und umgesetzt worden. Bevor die städtischen Bauarbeiten im September 2020 starten konnten, wurden als Vorbereitung die Ver- und Entsorgungsleitungen aus-, um- und neu gelegt. Hierzu zählten unter anderem die Leitungen für Gas, Wasser, Abwasser, Telefon und Internet sowie neue Leitungen für Strom und Beleuchtung auf einer Länge von etwa 1,1 Kilometer.

Im Zuge der Maßnahme wurden auch die Haltestellen „Bahnhof“ und „Gilbergstraße“ vollständig in beiden Fahrtrichtungen, also insgesamt vier Haltestellen, erneuert und barrierefrei ausgebaut. Zusätzlich wurde die in die Jahre gekommene Stützmauer an der Freiheitsstraße vollständig abgerissen und als sogenannte Ortbetonmauer neu hergestellt. Gleiches gilt für die Stützmauer an der Grabettstraße, die auf einer Länge von rund elf Metern vollständig durch neue Mauerscheiben ersetzt wurde. An der Gilbergstraße wurde die Stützmauer erneuert.

Außerdem wurden zwei Ampelanlagen abgebaut und durch barrierefreie Mittelinseln ersetzt. Für Radfahrer gibt es auf der neuen Deckschicht der Eiserfelder Straße jetzt einen rot markierten Schutzstreifen, wie er in den vorangegangenen Abschnitten der Ortsdurchfahrt bereits angelegt wurde, „so dass die Strecke jetzt durchgängig sicherer befahren werden kann“, heißt es abschließend.

