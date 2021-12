Siegens Lieblingsrestaurant: Best Restaurant mit neuem Namen

Siegen. Die Wahl zum „Best Restaurant in Town“ heißt jetzt „Siegens Lieblingsrestaurant“. Gastroguide Siegen will Wohlfühlfaktor stärker berücksichtigen.

Nach fünf erfolgreichen Wahlen zum „Best Restaurant in Town“ heißt die Abstimmung des regionalen Online-Restaurantführers „Gastroguide Siegen“ bei der nächsten Ausgabe nun „Siegens Lieblingsrestaurant“. Betreiber Christoph Dücker greift damit Rückmeldungen aus der Gastronomie auf und hofft auf eine noch breitere Beteiligung.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

2016 hatte Dücker die Bevölkerung das erste Mal dazu aufgerufen, das für sie beste Restaurant innerhalb der Stadtgrenzen von Siegen zu wählen. Der erste Sieger war das Restaurant Bar in der Oberstadt, das diesen Titel 2019 ein weiteres Mal erringen konnte. 2017 setzte sich die Seelbacher Bio-Pizzeria „la Manifattura“ durch, 2020 gewann das Restaurant „Engel am Hasengarten“ am Oberen Schloss die Wahl, aktueller Träger des Titels ist das „Gusto Puro“ an der Kölner Straße.

Das beliebteste Restaurant in Siegen muss nicht zwingend auch das Beste sein

Das wirklich „beste“ Restaurant zu küren ist objektiv kaum möglich, meint Christoph Dücker. Ohnehin war die Abstimmung gedacht gewesen als Wahl zum beliebtesten Restaurant der Stadt, was nicht ausschließlich auf die Küche abzielt. Mit „Siegens Lieblingsrestaurant“ soll sich dieser Gedanke nun auch im Namen der Abstimmung widerspiegeln, „es geht ja auch um Wohlfühlatmosphäre in einem Restaurant, in das man gerne geht“, sagt Dücker. „Das beliebteste Restaurant muss ja nicht unbedingt auch das beste sein.“

+++Mehr zum Thema: Bei der Gastronomie in Siegen-Wittgenstein zählt die Vielfalt+++

Diese Rückmeldung habe ihn auch aus den Gastronomiebetrieben erreicht, sagt der Betreiber von Gastroguide Siegen: Nicht alle hätten sich in der „Best Restaurant“-Abstimmung wiederfinden können. Christoph Dücker hatte sich ohnehin einige Gedanken gemacht, die Wahl weiterzuentwickeln, die Rückmeldungen bestärkten ihn im Entschluss, den Namen zu ändern.

Aktuell sei die Situation der Restaurants zumindest besser als vor einem Jahr, als die Betriebe wegen des Lockdowns überhaupt nicht öffnen dürfen, so Gastronomie-Experte Christoph Dücker. Dennoch sei die Lage, so weit er das beurteilen könne, sehr schwierig. Vor allem die Personalsituation mache vielen Gastronomen schwer zu schaffen, da sie große Probleme hätten, ausreichend Servicekräfte zu finden. Einige, vor allem kleinere Betriebe, hätten daher bereits ihre Öffnungszeiten anpassen müssen. Auch die allgemeine Unsicherheit der Gäste in Bezug auf die Corona-Pandemie macht es für die Gastronomie aktuell nicht leicht.

Das bewährte Abstimmungsprozedere von Gastroguide Siegen bleibt

Das bewährte Prozedere, an dem in jedem Jahr bisher tausende Menschen zur Wahl ihres Lieblingsrestaurants beteiligt hatten, hat Dücker beibehalten: Es gibt keine vorgegebene Auswahl an Betrieben, jedes Restaurant (kein Imbiss, Café, Fast Food oder Bistro) innerhalb der Siegener Stadtgrenzen kann vorgeschlagen werden. Restaurants können bei ihrer Kundschaft dafür werben, für sie abzustimmen; los geht es am Montag, 3. Januar um 12 Uhr auf der Gastroguide-Homepage – Ende der Wahl ist Samstag, 29. Januar, um 10 Uhr.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Unter allen Teilnehmern wird ein Gutschein im Wert von 40 Euro für das Sieger-Restaurant verlost, der Gewinner-Betrieb erhält als Auszeichnung eine Urkunde und den Gastroguide-Siegen-Award, den diese Zeitung gesponsert hat.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland