Siegens Nahverkehr fährt ungebremst ins Defizit

Corona wirkt auch hier wie ein Beschleuniger: Schon im vorigen Jahr war überdeutlich geworden, dass der öffentliche Bus-Nahverkehr nicht funktioniert, wenn der Kreis den Betrieb Privatsache bleiben lässt. Die privaten Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd (VWS) haben deutlich gemacht, dass sie das wirtschaftliche Risiko nicht tragen können, wenn die öffentliche Hand ihnen den Fahrplan diktiert, ohne dafür zu bezahlen.

Jetzt, in Zeiten der Pandemie, geht die Fahrt anscheinend ungebremst in die roten Zahlen. Die Busse bleiben leer, wenn es keinen Anlass zum Mitfahren gibt und sich die Angst vor der Ansteckung mit dem Virus auch noch als Fahrgast dazugesellt.

Vor gut einem Jahr hat der Kreistag ein Gutachten bestellt, das Perspektiven aufzeigen soll: ob der Kreis selbst wieder in ein Verkehrsunternehmen einsteigen soll, welchen Nahverkehr es in Zukunft überhaupt in der Stadt oder auf dem Land braucht. Nach allem, was bisher aus der nicht öffentlich geführten Diskussion durchsickert, scheint dabei bisher nicht allzu viel herausgekommen zu sein. Da wird der neue Kreistag sehr bald liefern müssen.

Um die VWS muss man sich da die wenigsten Sorgen machen: Die Busse von der Marienhütte werden auch in Zukunft gebraucht, ihr Eigentümer wird sie gern gegen Rechnung auf die Strecke schicken. Wer immer die dann bezahlt.

