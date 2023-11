Siegens Weihnachtsmarkt startet: Auftakt macht Lust auf mehr

Siegen Der Siegener Weihnachtsmarkt ist schon zur Eröffnung gut besucht. Kein Wunder, denn er bietet diesmal sogar noch mehr als in den Vorjahren.

Aprilwetter ist am Tag der Weihnachtsmarkteröffnung vielleicht nicht der ideale Rahmen – dafür stimmte am höchst wechselhaften Freitag aber sonst alles. Nach Jahren mit Einschränkungen (erst wegen der Corona-Pandemie, dann wegen der Energiekrise) ist es der erste Siegener Weihnachtsmarkt, bei dem weder Veranstalter noch Publikum Abstriche machen müssen. Erst recht nicht – vom Wetter vielleicht einmal abgesehen – zum Start. Der ließ sich gleich dreimal feiern: Erst still mit der Öffnung der Fachwerkhäuschen um 16 Uhr, dann um 17 Uhr mit der Eröffnung des „Krönchendorfs“ in der Fissmer-Anlage und schließlich um 18 Uhr mit dem offiziellen Auftakt auf dem Schlossplatz.

Nach einer kurzen Pause am Totensonntag, 26. November, wird der Siegener Weihnachtsmarkt sich nun bis zum 23. Dezember mit Sicherheit wieder als Besuchermagnet erweisen. Eine gute Nachricht angesichts der von Inflation geprägten Zeiten hatte Bürgermeister Steffen Mues bereits bei der Vorstellung des Programms rund zwei Wochen zuvor mitgeteilt: „Die Preise für Glühwein und Co. sind stabil geblieben.“

In der Fissmer-Anlage an der Nikolaikirche läuft das Programm in diesem Jahr erstmals unter dem Titel „Weihnachtszeit im Krönchendorf“. Foto: Florian Adam / WP

Siegener Weihnachtsmarkt: Die Öffnungszeiten

Weitere Infos gibt es auf weihnachtsmarkt-in-siegen.de. Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes: Schlossplatz montags bis freitags von 16 bis 22, samstags und sonntags 11 bis 22 Uhr, Kölner Straße montags bis sonntags von 11 bis 22 Uhr; Krönchendorf freitags von 16 bis 22, samstags von 11 bis 22 und sonntags von 13 bis 19 Uhr; Winterzauber am Sieg Carre montags bis samstags von 12 bis 21 und sonntags von 14 bis 21 Uhr.

