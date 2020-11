Siegerländerin macht aus alten Gurkengläsern Mosaiklampen

Ein alter Tisch mit Flecken und abblätternder Farbe. Der sollte aber nicht einfach so weggeworfen werden, dachte sich Annette Klöckner. Sie ist gegen die „Wegwerfgesellschaft“ und möchte lieber aus alten, ausgedienten Gegenständen etwas Neues und Schönes schaffen. Sie hat dafür die Mosaik-Technik für sich entdeckt.

Annette Klöckner hat schon immer gerne gebastelt. Im Moment konzentriert sie sich auf die Gestaltung von Gegenständen mit Mosaiksteinen.

Motto der Siegerländerin: Aus Alt mach Neu

„Der Tisch war der Anfang. Ich ging zu einem Werkmarkt in der Umgebung und habe nach alten und aussortierten Fliesen gefragt“, sagt die 66-Jährige Siegerländerin. Daraufhin hat sie den Tisch lackiert und ihn mit den zerschlagenen Fliesenstücken neu gestaltet. Es sei ein tolles Erlebnis für sie gewesen, zu sehen, was sie mit wenigen Mitteln noch aus einem alten Möbelstück heraus holen kann.

Onlineverkauf Annette Klöckners Mosaiklampen findet man in verschiedenen Siegerland-Facebook-Gruppen, dort kann man sie einfach anschreiben und nach einer ihrer Arbeiten fragen. Anfragen können auch per Mail an sie gerichtet werden: info@mosaik-creation.de

Das war 2013. Damals hat Annette Klöckner ein neues Hobby gefunden. Im Laufe der Zeit hat sie immer mehr Gegenstände in ihrer Wohnung in Dekoobjekte verwandelt. So sind sogar ihre Fensterbänke mit den bunten Steinen verziert. „Ich bin zu Glascontainern gegangen und habe geguckt, was sich da so an Gläsern angesammelt hat“, sagt die Rentnerin. So entstanden mit der Zeit aus langweiligen Glasflaschen bunte Mosaikflaschen in den unterschiedlichsten Farben. Sie benutzt die Flaschen dann zum Beispiel als Aufbewahrungsort für Bonbons. Aber auch Styroporboxen und ihr Küchentresen sind mit Mosaiksteinen beklebt.

Die Lampen der Siegerländerin

Annette Klöckner hat 2017 angefangen, aus alten Solar- neue Mosaiklampen herzustellen. Sie hatte einer Freundin eine alte Solarlampen-Glaskugel geschenkt und die hat dann eine Lichterkette hineingelegt. So entstand die Idee. „Mittlerweile bestelle ich im Internet Glaskugeln und bestücke sie mit den Steinen“, sagt die Rentnerin. Anschließend installiert sie noch den Leuchtkörper in der Lampe.

Die fertigen Exemplare stellt sie in ihrem Wintergarten aus und lädt davon Fotos in Facebook-Gruppen hoch. „Mit der Zeit habe ich schon ein paar Anfragen erhalten. Die Leute können sich einfach bei mir melden und Lampen je nach Wunsch bei mir bestellen“, erklärt Annette Klöckner. Sie stellt auch andere Auftragsarbeiten wie Blumentöpfe oder Tabletts her. Im Moment kommen die Anfragen nur von Leuten aus dem Siegerland, aber sie könnte sich vorstellen, ihren Kundenkreis zu erweitern. „Es ist ein Hobby für mich. Wenn es aber Leute gibt, die meine Arbeit so schön finden wie ich, bin ich gerne bereit, mehr zu verkaufen“, sagt die gebürtige Siegerländerin.

Die Siegerländerin hat schon eine gewisse Routine erlangt

An einer großen Lampe arbeitet sie ungefähr sechs Stunden, ihre größeren Leuchtobjekte verkauft sie für 110 Euro pro Stück. „Ich weiß, dass Mosaik vielleicht im Moment nicht ganz im Trend ist. Mir macht es aber sehr viel Spaß und es gibt immer mal wieder Leute, die meine Arbeiten schön finden“, sagt Annette Klöckner.

Mittlerweile ist sie sehr routiniert und weiß auch, welcher Kleber am besten hält und welche Steine am schönsten sind. „Der Kleber ist mit das Wichtigste. Es gibt speziellen Glas-Mosaikkleber, aber ich habe rausgefunden, dass es auch mit einem bestimmten Bastelkleber gut funktioniert“, sagt Annette Klöckner. Für dickere Steine verwendet sie eine Heißklebepistole. Die Steine werden zuerst an das Objekt geklebt und anschließend folgen die Fugen. „Das ist viel Arbeit“, sagt sie.

Dekoobjekte aus den unterschiedlichsten Gegenständen

Sie arbeitet in ihrer Küche und verbraucht viel Wasser, um die Steine dann vom Fugenmörtel zu befreien. „Eine Freundin von mir wollte es auch mal ausprobieren. Aber sie hat es letztendlich dann gelassen, weil es so eine große Sauerei ist“, sagt Annette Klöckner. Die Mosaiksteine bestellt sie mattenweise im Internet. Eine Steinmatte kann zwischen drei und 30 Euro kosten, je nach Besonderheit und Art der Steine. „Manche Steine zerkleinere ich noch mit einer Fliesenschneidezange.“

Fast täglich fallen ihr neue Ideen ein. Ihr neustes Leuchtobjekt war früher einmal ein großes Gurkenglas. Davon sieht man jetzt nichts mehr. Im Keller hat sie noch einen alten Teller gefunden, den sie ebenfalls verschönern möchte.

