Es sei schon eine Umstellung, sagt Stefan Moll. Aber gerade deshalb hat er sich für den Schritt entschieden. Der Polizeihauptkommissar ist zum 1. September in den Bezirksdienst der Polizei in Wilnsdorf gewechselt, zuvor war er knapp 20 Jahre auf der dortigen Wache im Einsatz. Sein Arbeitsalltag sieht nun etwas anders aus als vorher. Langweilig wird es aber auch jetzt nicht. Im Gegenteil.

„Man ist so der Polizist, wie man ihn früher gekannt hat“, erklärt Molls Kollege Bernd Reimann, seit einem Jahr Bezirksdienstler in Wilnsdorf. Die Beamten sind in ihren Orten Ansprechpartner, sie zeigen als solche Präsenz, sie kennen ihren Kiez und die Menschen dort. „Die soziale Komponente ist ganz wichtig“, sagt Bernd Reimann. „Wir können in die Tiefe gehen.“

Siegerland: Bezirksdienst der Polizei bietet persönliche Ansprechpartner

Im gewöhnlichen Dienst auf der Wache gehen die Uhren anders. Wenn die Kolleginnen und Kollegen im Einsatz sind, müssen sie zügig Sachverhalte klären, Unfallstellen schnell absichern – und sie treffen fast immer auf Menschen, die sich in Ausnahmesituationen und entsprechender Verfassung befinden. Der Bezirksdienst soll eine Lücke schließen, indem er Beamte installiert, die auch dann öffentlich in Erscheinung treten, wenn nichts Beunruhigendes passiert ist, und den Menschen damit Nähe signalisieren und auch unverbindliche Kontaktmöglichkeiten bieten. Diese Greifbarkeit zeichne von der Polizei noch einmal ein anderes Bild, „als wenn nur schnell ein Streifenwagen vorbeifährt“, sagt Bernd Reimann.

„Dorfpolizist“, dieser ältere Begriff, wird heute meist despektierlich gebraucht. Das klammert aber aus, wie wichtig ein persönlich bekannter Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger ist. „Man kann auch einfach mal mit uns schwätzen“, bringt es Bernd Reimann auf den Punkt – in der Sozialen Arbeit heißt so etwas „niedrigschwelliges Angebot“. Bräsig oder betulich ist die Tätigkeit aber nicht.

Einsätze von einer Minute zur anderen sind auch im Bezirksdienst jederzeit möglich

Zwar sind die Beamten aus dem Schichtdienst heraus und werden seltener zu aktuellen Einsätzen hinzugezogen. „Aber trotzdem kann es immer von einer Minute auf die andere sein, dass wir Einsätze oder Sondereinsätze haben“, sagt Stephan Rosin, seit vier Jahren im Bezirksdienst in Neunkirchen. Fußballspiele oder Demonstrationen seien Beispiele – vor zwei Jahren aber auch erst ein Tag im Hambacher Forst und der nächste in Köln, um rund um den Auftritt des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan die Sicherheit zu gewährleisten.

Im Alltag spielen schwerpunktmäßig andere Tätigkeitsfelder eine Rolle. Opferschutz zum Beispiel. „Nach einem Einbruch, wenn die Kollegen den Sachverhalt aufgenommen haben, kann es sein, dass wir vor der Tür stehen, um die Menschen zu beraten“, sagt Bernd Reimann. Schulwegsicherung sei ein Thema, ergänzt Stephan Rosin, auch der Kontakt zu den Schulen selbst sei wichtig – falls es dort Probleme gebe. In Nicht-Corona-Zeiten gebe es außerdem regelmäßige Sprechstunden.

Bezirksdienstbeamter: Für Stephan Rosin „ein Traumjob bei der Polizei“

Die Reaktionen der Menschen auf die Bezirksdienstler seien „durchweg positiv“, sagt Bernd Reimann. Selbst, wenn sie zu Ermittlungen unterwegs seien – denn natürlich gehört auch das zum Aufgabengebiet – würden die Leute oft offener und freundlicher reagieren als beim Streifendienst, sagt Stephan Rosin. Die persönliche Bekanntheit öffnet Türen, sie erleichtert die Kommunikation und das Miteinander. „Die meisten Leute, zu denen wir fahren, sind ja keine Verbrecher“, betont Bernd Reimann. Oft seien es Menschen, „die vielleicht unverschuldet in Schieflage geraten sind“. Entscheidend in jedem Fall: Fingerspitzengefühl.

Da der Schichtdienst entfällt, ist der Bezirksdienst gerade bei dienstälteren Kollegen beliebt, „schon ein Traumjob bei der Polizei“, sagt Stephan Rosin. Aber die Anforderungen sind ungeachtet dessen hoch, gerade angesichts der sozialen Komponente ist es auch eine Typfrage. „Man muss das schon auch machen wollen“, unterstreicht Bernd Reimann.

Stephan Moll: Der Neue beim Bezirksdienst der Polizei in Wilnsdorf

Stefan Moll, der neue Bezirksdienstler in Wilnsdorf, wollte und will. Nach den ersten Wochen ist er schon sicher, eine gute Entscheidung getroffen zu haben. Das Überraschende und Spannende im Polizeidienst – nie zu wissen, was der Tag womöglich bringt – sei geblieben. Hinzu komme aber der Aspekt, für manche Aufgaben Zeit zu haben, für die beim Dienst auf der Wache keine Kapazität ist.

Bernd Reimann hat ein Beispiel, etwas, dass er in einem Integrationskurs an einer Schule erlebt hat. Er sei zu Gast gewesen, um den Jungen und Mädchen Fragen über die deutsche Polizei zu beantworten; Kindern, die teilweise aus Ländern kamen, in denen die Polizei sich nicht unbedingt an rechtsstaatliche Prinzipien hält und in denen die Menschen den Uniformierten mit Angst begegnen. „Wenn ein Kind, dass es am Anfang nicht getan hat, sie dann nach der Stunde anlächelt: Das ist schon ein tolles Gefühl.“

