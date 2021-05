Siegerland: Drogen und Waffe bei Sicherheitsdienst gefunden

Siegen. Ein Sicherheitsdienst ist ins Visier der Finanzkontrolle Schwarzarbeit geraten. Bei der Durchsuchung erlebten die Zöllner eine Überraschung.

Ein Sicherheitsdienstleister aus dem nördlichen Siegerland soll in Verbrauchermärkten im Siegerland Personal zur Einlasskontrolle und zur Umsetzung der Corona-Schutzverordnung eingesetzt haben ohne Meldungen zur Sozialversicherung abzugeben. Der 38-jährige Firmeninhaber war in den vergangenen Monaten bei Prüfungen den Beamten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit aufgefallen. Auch die fälligen Sozialversicherungsabgaben und Steuern soll er nicht abgeführt haben.

+++ Lesen Sie auch: Tonnen illegaler Tabak und Sportwagen beschlagnahmt +++

Nach Auskunft des Hauptzollamts Dortmund haben Beamte mit Unterstützung von Beschäftigten des Ordnungsamts die Räumlichkeiten des Sicherheitsdienstes am 26. Mai durchsucht.

Cannabis, Kokain, Amphetamin und Metamphetamin versteckt

„Die Zöllner staunten nicht schlecht. Nicht nur Beweismittel für die mutmaßliche Hinterziehung von Sozialabgaben und für die mutmaßliche Steuerhinterziehung wurden sichergestellt, sondern auch verschiedene Drogen und ein nach dem Waffengesetz verbotener Gegenstand“ so Andrea Münch, Pressesprecherin des Hauptzollamts Dortmund.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

„Insgesamt fanden die Beamten elf Beutel mit Cannabis, Kokain, Amphetamin und Metamphetamin sowie einen Schlagring“ so Münch weiter. Die Drogen waren demnach im Flur, im Wohnzimmer und im Schlafzimmer in und auf Schränken versteckt, in der Küche in Kochtöpfen und im Gefrierschrank. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (red)

Täglich wissen, was in Siegen passiert: Hier kostenlos für den WP-Siegen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland