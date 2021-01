Siegerland: Einzelhändler werden kreativ und online sichtbar

Beratung mal anders: Auch dieses Geschäft in der Siegener Innenstadt bietet persönliche Beratung über das Smartphone an.

Siegerland. Der zweite Lockdown macht den Siegerländer Einzelhändlern zu schaffen. Sie werden kreativ und verlagern ihre Angebote ins Internet.

Einzelhändler, die online sichtbar sind, profitieren im Lockdown. Das bestätigt Marco Butz, Sprecher der Industrie-und Handelskammer (IHK) Siegen. Es müssten gar keine kostspieligen Internetauftritte sein, um erfolgreich handeln zu können. Inhabern kleinerer Geschäfte empfiehlt er ein Basismodul. Sein Appell an die Händler: „Werdet sichtbarer.“

Siegerländer Händler kennen ihre Kunden

Die IHK bietet in Siegen-Wittgenstein und Olpe dazu jährlich auch rund 24 Workshops an. Sehr gute Erfolge erzielen Einzelhändler derzeit mit dem Angebot „Click and Collect“: Der Kunde sucht online Ware aus, bestellt und fährt zum Händler hin. Dieser packt das Produkt in den Kofferraum – so funktioniert Handel im Lockdown. Als Beispiel nennt Marco Butz Buchhandlungen in Weidenau und Hilchenbach, die auf Wunsch die Ware auch liefern.

Bezahlt werden kann mit Paypal. Sehr kreativ ist ein Buchhändler aus Olpe, der sich jüngst mit einer Apotheke zusammengeschlossen hat. Mit dem Apotheken-E-Fahrzeug können auch Bücher geliefert werden. Das geht aber leider nicht mit allen Produkten, sagt Marco Butz. Es darf nicht alles mit einem Apotheken-Auto herumgefahren werden. Der IHK-Sprecher hat festgestellt: „Je ländlicher, desto erfinderischer sind Händler.“ Inhabergeführte Geschäfte profitieren von ihrer Bekanntheit bei den Kunden. „Deshalb sind Händler auf dem Land oft bessergestellt als Händler in einer Großstadt.“ Das zeigt sich insbesondere in Zeiten des Lockdowns. Eine Webseite kann das noch unterstützen: „Die ist quasi ein Schaufenster“.

Exklusive Beratung per Smartphone

Ein weiteres Beispiel aus Freudenberg: Die Inhaberin des Mode-Geschäfts "Fashion now" hat ihren Kundinnen Kleidung zur Auswahl zugeschickt, Blusen und komplette Outfits. „Die Frau kennt ihre Kunden, sie weiß, dass sie nicht gekaufte Produkte zurückerhält. So etwas funktioniert nur, wenn man seine Kunden gut kennt,“ sagt Marco Butz.

Diese Idee fand so viel Gefallen, dass auch Männer zu Muttertag Auswahlpakete bestellt hätten, um ihren Frauen eine Freude zu machen.

Außerdem empfiehlt Butz auf Social-Media-Plattformen wie Facebook und Instagram präsent zu sein: „So können sich auch in schweren Zeiten wie diesen viele Händler über Wasser halten.“

Vermieter und Händler sind sehr kulant

Es gibt Händler, die nutzen ihr Smartphone, um mit ihren Kunden per Video durch ihr Geschäft zu gehen und Waren auszusuchen. Social Media sei auch hilfreich, „um nicht vergessen zu werden“. Denn: Je länger der Lockdown dauert, desto mehr geraten gerade Einzelhändler an ihre Grenzen. Eine weitere Beobachtung, die der IHK-Sprecher macht: „Viele Vermieter sind den Händlern gegenüber sehr kulant, viele kommen ihnen entgegen.

Man versucht, sich gegenseitig zu stützen.“ Daher sind Händler auch ihren Kunden gegenüber sehr kulant, wenn es um den Umtausch geht. Starre Fristen haben kaum Gültigkeit. Auch Gutscheine werden mit einer langen Laufzeit ausgestellt.