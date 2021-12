Siegerland-Flughafen: Schon wieder mehr Flüge als vor Corona

Burbach. Flugsicherung wird künftig vom Bund bezahlt. Klaus Irle ist neuer Chef auf der Lipper Höhe.

Klaus Irle ist neuer Geschäftsführer der Siegerland-Flughafen GmbH. Er folgt auf Henning Schneider, der als Personalamtschef ins Kreishaus in Siegen gewechselt ist. Schneider hat den Flughafen seit 2010 geleitet. Landrat Andreas Müller bedankte sich bei Henning Schneider für die erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre und wünschte Klaus Irle viel Erfolg bei dieser spannenden Aufgabe: „Flughäfen gibt es nicht wie Sand am Meer und einen Flughafen leiten zu dürfen, ist schon eine ganz besondere Aufgabe. Sie bringt sehr spezielle Herausforderungen mit sich, aber eben auch ganz außergewöhnliche Erlebnisse und Erfahrungen.“

Bundespolizei schult ihr Personal auf dem Siegerland-Flughafen

Müller nutzte den Stabwechsel auch, um mit dem „alten“ und dem „neuen“ Geschäftsführer Bilanz zu ziehen und den Status Quo des Siegerland Flughafen zu beleuchten. Gerade zuletzt habe es viele erfreuliche Entwicklungen gegeben, die sich auch in der Kasse des Regionalflughafens auf der Lipper Höhe niederschlagen. So habe sich intensive Lobbyarbeit bei der Bundesregierung gelohnt: Der Bund werde künftig die Flugsicherungskosten übernehmen – was für den Siegerland-Flughafen eine Entlastung von bis zu 150.000 Euro pro Jahr bedeutet.

Die Zahl der Flugbewegungen liegt in diesem Jahr bisher bei 20.000. Bis Ende des Jahres werden es rund 22.000 sein. Das sind mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019. Vor allem der Anteil an gewerblichen Flügen hat zugenommen, was sich nicht nur positiv auf die Einnahmen auswirkt, sondern auch die Bedeutung des Flughafens für die heimische Wirtschaft widerspiegele, heißt es in der Pressemitteilung aus dem Kreishaus.

Personalkarussell im Kreishaus Bei der Kreisverwaltung dreht sich ein Personalkarussell. Neben dem Personalamt ist auch die Leitung des Amtes für IT und Organisation neu zu besetzen, nachdem Matthias Pfeifer in den Ruhestand gegangen ist. Nach wie vor vakant - seit 2020 – ist der Chefposten im Amt für Bevölkerungsschutz. Frei geworden ist auch die Leitung des Umweltamtes; Amtsleiterin Beatrice Bender ist in die Polizeiverwaltung gewechselt. Wieder besetzt ist die Leitung des Amtes für Natur und Landschaft. Dr. Heinz Meyer ist in den Ruhestand getreten, sein bisheriger Stellvertreter Michael Gertz ist sein Nachfolger. Die Kreisvolkshochschule wird derzeit kommissarisch von Manfred Heiler geleitet; Sandra Thiemt hat ihre neue, erst im Frühjahr übernommene Aufgabe aus persönlichen Gründen abgegeben.

Erfreulich sei zudem, dass die Bundespolizei seit 2020 den Siegerland-Flughafen regelmäßig für die Schulung ihres fliegenden Personals nutzt. Das wird auch im kommenden Jahr so sein. Zudem gibt es Ambulanz- und Rettungsflüge, zwei Flugschulen, zwei Werften – sie alle generieren Flugverkehre. Diese breite Aufstellung lasse die Verantwortlichen auch künftig von einer intensiven Nutzung des Siegerland-Flughafens ausgehen.

Klaus Irle: Erfahren in Wirtschaftsförderung

Der neue Geschäftsführer Klaus Irle hat ein Studium der Wirtschaftswissenschaften absolviert. Seit 1987 ist er bei der Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein beschäftigt – vor allem im Bereich der Wirtschaftsförderung. 2007 wechselte er in die Wirtschaftsförderungsgesellschaft KM:SI GmbH. Dort leitete er die Abteilung Wirtschaftsförderung und war ab 2011 als Prokurist zusätzlich für das Zentrumsmanagement des Technologiezentrums Siegen zuständig. Schwerpunkte waren unter anderem das Gebäudemanagement, das Vertrags- und Personalwesen sowie der Bereich Finanzwirtschaft und Controlling.

Stabwechsel an der Spitze der Siegerland Flughafen GmbH. Klaus Irle (Mitte) folgt auf Henning Schneider (rechts), der als Personalamtsleiter in die Kreisverwaltung gewechselt ist. Landrat Andreas Müller dankte und wünschte Klaus Irle Erfolg bei seiner neuen Aufgabe. Foto: Kreis Siegen-Wittgenstein

2017 wechselte Irle wieder zurück in die Kreisverwaltung und war seitdem als Sachgebietsleiter im Amt für Immobilien für die Internen Dienste (Beschaffungswesen, Fuhrpark, Betriebliche Mobilität, Post- und Serviceeinrichtungen, Druck- und Kopiersysteme) zuständig. In der Gesellschafterversammlung am 23. September wurde Klaus Irle zum Geschäftsführer der Siegerland-Flughafen GmbH bestellt. „In diese neue Aufgabe werde ich insbesondere meine betriebswirtschaftlichen sowie Projekt- und Netzwerkerfahrungen als Wirtschaftsförderer einbringen können“, sagt Klaus Irle.

