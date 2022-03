Siegerland: Rekordspritpreise – Schockmomente an Tankstellen

Auch an einer Tankstelle in Kreuztal-Ferndorf schnellen die Spritpreise in die Höhe.

Siegerland. Der Ukraine-Krieg macht sich an den Tanksäulen in Siegen und Umland bemerkbar. Einige Siegerländer denken wegen der Kosten bereits an Verzicht.

Der Krieg in der Ukraine macht sich auch an den Tankstellen bemerkbar – durch Spritpreise in Rekordhöhe. Zum ersten Mal in Deutschland kostet Diesel und Benzin mehr als zwei Euro pro Liter. In nur einer Woche hat sich Diesel um fast 40 Cent verteuert, wie der ADAC am Mittwoch mitteilte. Was sagen die Siegerländerinnen und Siegerländer zu den hohen Spritpreisen?

Siegen: Benzinpreise auf Rekordhoch – das sagt der Tankstellenbetreiber

„Bis zu 20 Mal am Tag, auch manchmal darüber, wechseln an den Preistafeln die Preise für Benzin und Diesel“, sagt Stefan Schlüter, der die Esso-Tankstelle auf der Hagener Straße in Siegen betreibt. „Um 15 Uhr am Mittwochnachmittag lag der Preis für Super-Benzin bei 2,329 Euro und der Diesel-Kraftstoff bei 2,349 Euro. Innerhalb weniger Minuten wechselte dann der Spritpreis zum dritten Mal.

Da lag der Diesel-Kraftstoff bei 2,389 Euro und Super-Benzin bei 2,349 Euro.“ Stefan Schlüter ist froh, dass er wegen der Benzinpreise von den Kunden nicht angegangen wird. Er bekomme als Tankstellenbetreiber einen Cent pro Liter Benzin. „Wenn wir das Nebengeschäft mit Getränken, Zeitschriften und Brötchen nicht hätten, sähe es noch schlechter für uns Tankstellenbesitzer aus.“

Siegen und Umland: Spritpreise schnellen in die Höhe – das sagen die Kunden

Und was sagen die Tankstellenkunden in Ferndorf, Hilchenbach und Siegen zu der Preis-Misere?

Uwe Stenzel: „Die aktuellen Spritpreise sind einfach nur eine Katastrophe für jeden, der mehr als zehn Kilometer zur Arbeit fahren muss jeden Tag.“ Er selbst fahre eine Strecke von 16 Kilometern – das sind 32 Kilometer hin und zurück. Man müsse sich schon überlegen, ob man Fahrgemeinschaften bilde. „Denn öffentliche Verkehrsmittel im ländlichen Raum sind ein No-Go und funktionieren nicht. Ich würde von Hilchenbach nach Hünsborn anstelle von 25 Minuten eineinhalb bis zwei Stunden für eine Fahrt brauchen. Beides ist im Niemandsland.“ Da stehe der öffentliche Personennahverkehr gar nicht zur Diskussion.

Herbert Scheckel: „Die Spritpreise sind zum Heulen und ich mache mir sehr große Sorgen. Aber nicht wegen der Spritpreise, sondern als Pastor in der Stadt Hilchenbach um die Menschen im Osten.“ Er hoffe, wünsche und bete, dass die Gefahr „nicht noch weiter rüberkommt“ und dass der Krieg bald vorbei sei. Er denkt aber auch an die Geringverdiener: „Ich finde es sehr schlimm für die Menschen, die relativ weit unten sind und jetzt für diese Preise tanken müssen. Das tut mir richtig leid. Ich hoffe, dass der Preis nicht noch zu weit nach oben geht.“

Björn Bachmann: „Das mit den aktuellen Spritpreisen ist schwierig im Moment.“ Wenn man aufs Auto angewiesen sei, sei alles sehr teuer geworden. „Das bedeutet für mich, konkret auf andere Dinge zu verzichten. Vielleicht weniger Essen gehen und so weit wie möglich auf das Auto verzichten. Das ist zur Arbeitsstelle nicht möglich. Im Ort kann man natürlich auch mal in die Stadt laufen.“

Heike Lück: „Ich bin gerade sehr erschrocken“, sagt sie über den Schockmoment an der Tankstelle – der Preis beträgt gerade 2,309 Euro. „Ich habe eigentlich mit weniger gerechnet.“ Für sie haben die Preise persönliche Auswirkungen: „Sonst besuche ich schon immer meine Freundinnen, die weiter weg wohnen. Das schränkt sich im Moment ein. Vielleicht sollte man auch die kurzen Wege nicht so oft fahren und sich einfach mal aufs Fahrrad setzen.“

Wie setzt sich der Spritpreis zusammen? Ein großer Teil sind Steuern und Abgaben: Die Energie- bzw. Mineralölsteuer macht bei Superbenzin 65,45 Cent pro Liter aus, bei Diesel sind es 47,07 Cent. Dazu kommt die Mehrwertsteuer – aktuell 33,6 Cent bei Super E10 und 34,3 Cent bei Diesel – und die CO 2 -Abgabe, die – je nach Biospritanteil – mit weiteren etwa sieben Cent pro Liter zu Buche schlägt. Insgesamt gehen derzeit also bei Diesel rund 89 Cent pro Liter an den Staat, bei E10 knapp 106. Der restliche Preis – also bei Diesel rund 126 und bei Benzin rund 104 Cent pro Liter – entfallen unter anderem auf den Preis für die Rohstoffe, Kosten für Raffinerie, Transport und Vertrieb sowie die Gewinne der beteiligten Unternehmen. Den aktuell größten Posten dürften dabei die Produktkosten einnehmen. Haupttreiber des bisherigen Anstiegs an der Zapfsäule sind die Ölpreise, die im Zuge des Krieges in der Ukraine und der Sanktionen gegen Russland nach oben schnellten. Der starke Dollar verstärkt noch einmal den Effekt, da Öl in Dollar gehandelt wird und deutsche Käufer in Euro bezahlen. Hinzu kommt momentan die ungewöhnlich starke Nachfrage nach Heizöl.

Madleen Galster: „Ich finde das echt schlimm, wie es aktuell aussieht. Man kriegt nicht mehr Gehalt und muss trotzdem mehr bezahlen.“ Der Sprit liegt bei 2,309 Euro pro Liter. „Ich weiß nicht, wohin das noch gehen soll.“ Im Endeffekt habe man am Monatsende viel weniger übrig. „Ich kann das auch nicht so lange mitmachen. Ich muss gestehen, dass ich schon weniger fahre und natürlich daher auch weniger an der Tankstellen bezahle.“

Christina Dietze: „Ich finde die aktuellen Spritpreise unglaublich hoch. Aber ich glaube auch, dass es nicht anders gehen wird. Wir müssen das russische Öl weitestgehend boykottieren und sicherlich alle jetzt Opfer bringen.“ Sie stehe dahinter, trotz der Auswirkungen auf den eigenen Geldbeutel. „Anders werden wir Putin nicht überzeugen.“

Daniela Dieterichs: „Wo soll das noch hingehen“, fragt sich die 46-Jährige, „ich muss im Schnitt 50 Kilometer hin und 50 Kilometer zurück am Tag zur Arbeit fahren“.

Georg Dechert: „Ich tanke nun auch mein Fahrzeug voll, denn ich fahre in einem Jahr lediglich 8000 Kilometer und bin so auf mein Fahrzeug nicht angewiesen. Ich fahre nur die nötigsten Kilometer. Aber die Benzinpreise nerven einen doch gewaltig.“

