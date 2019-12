Freudenberg. Für den Umwelt- und Tierschutz: Silvesterfeuerwerk ist in den fünf Siegerländer Filialen von Rewe Mockenhaupt in diesem Jahr nicht erhältlich.

Siegerland: Rewe Mockenhaupt verkauft erstmals keine Böller

Eigentlich sieht das Gesetz den Startschuss für den Böller- und Raketenverkauf erst für den 29. Dezember vor. Fällt dieser Tag wie in diesem Jahr auf einen Sonntag, darf der Verkauf bereits einen Tag früher starten.

So standen beim Pyrotechniker Thomas Fischer schon am frühen Samstagmorgen die ersten „Feuerwerksfans“ in der Asdorfer Straße vor der Tür. um ihre eigenen „Himmelszaubereien“ und Kracher käuflich zu erwerben. Und kaum waren die ersten Feuerwerkskörper in privater Hand, krachte es allerorts und am Abend leuchteten die ersten bunten Sterne am Himmel – obwohl das Zünden der Raketen erst am Silvestertag erlaubt ist.

Pyrotechniker Thomas Fischer: Sicherer Umgang mit Feuerwerk – nicht leichtsinnig sein

Thomas Fischer, der selbst in seinem Geschäft stand und die Kunden über die Sicherheit aufklärte, verkauft nur Markenfeuerwerk. Denn „der sichere Umgang mit dem Silvesterfeuerwerk ist keine unerlernbare Kunst, man sollte aber auch nicht leichtsinnig sein“, sagt Fischer.

Thomas Fischer und einer seiner Mitarbeiter achten besonders darauf wer Feuerwehr kauft. Foto: Jürgen Schade

Am Samstagmittag statteten Mitarbeiter der Bezirksregierung Arnsberg Thomas Fischer einen unangemeldeten Besuch ab. Geprüft wurde im Laden die Menge der Böller, Kracher und Raketen und ob die Verkaufsrichtlinien eingehalten werden. Auch in diesem Jahr wurde wieder darauf geachtet, dass die verkauften Feuerwerkskörper die CO 2 -Reduktionsvorgaben erfüllen. Der Verkauf läuft noch bis in den Nachmittag des Silvestertages.

Rewe Mockenhaupt verkauft in diesem Jahr erstmalig keine Feuerwerkskörper in seinen fünf Filialen. Umwelt- und Tierschutz sind laut Kerstin Schnorrenberg, Mitglied der Geschäftsführung, die Gründe. „Wir wollen mit gutem Beispiel voran gehen.“ Die Entscheidung sei mit den Mitarbeitern gemeinsam gefällt worden und stoße bisher auf überwiegend positive Resonanz, so Schnorrenberg.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.