Siegen-Wittgenstein: Straßensperren wegen Sturm „Ignatz“

Tief "Ignatz" zieht von Westen her über NRW, erst nachmittags entspannt sich die Situation langsam.

Siegen-Wittgenstein. Sturmtief „Ignatz“ sorgt auch in Siegen-Wittgenstein für einige Feuerwehr- und Polizeieinsätze: Verkehrsbehinderungen und Straßensperren.

Das Sturmtief „Ignatz“ hat in den ersten Morgenstunden des Donnerstages, 21. Oktober, für zahlreiche Feuerwehr- und Polizeieinsätze im Siegerland gesorgt. Glücklicherweise gab es bislang keine Verletzten zu beklagen.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Während im Wittgensteiner Land reihenweise Bäume umkippten, teilweise ganze Landstraßen gesperrt werden mussten, stürzten im Siegerland auch einige Bäume auf Fahrzeuge. In Siegen musste die Feuerwehr zu einem umgekippten Baum auf der Ypernstraße ausrücken. In einer Kurve hatte sich ein Baum quer zur Fahrbahn gelegt. Die Feuerwehr musste zur Motorsäge greifen – der Baum wurde kleingesägt. Innerhalb kurzer Zeit war die Gefahr beseitigt.

Wilnsdorf: Sturmtief „Ignatz“ – umgekippter Baum behindert den Verkehr

Gegen 7 Uhr wurde die Feuerwehr Wilden alarmiert: Zwischen Wilden und Gilsbach behinderte ein umgekippter Baum den Verkehr. Hier war die L 723 auch kurzfristig gesperrt. Für Gefahr sorgten auch Mülltonnen oder, wie in Siegen, gelbe Säcke. Diese flogen durch die Luft, beim Aufschlagen platzten sie regelrecht auseinander und der gesamte Müll verteilte sich in der Gegend.

Die Feuerwehr räumt eine Straße frei. Foto: Jürgen Schade

In Netphen musste die Feuerwehr ausrücken, weil zwischen Salchendorf und Helgersdorf ein großes Trampolin durch die Luft geflogen war und sich in einer Baumkrone verfangen hatte. Am Vormittag gegen neun Uhr erreichten die Böen Sturmstärke, jedoch richtete der Sturm keine größeren Schäden.

Die Polizei warnte gleichwohl vor sturmbedingten Verkehrsbehinderungen und Straßensperren. Aktuell (11 Uhr) sind folgende Straßen voll gesperrt: L903 Puderbach-Richstein, K36 Bad Laasphe-Hesselbach, K25 Wilnsdorf-Wilgersdorf, L722 Lahnhof-Siegquelle, K40 Christianseck-Elsoff, L718 Sassenhausen- Laasphe.

Ein Trampolin war vom Wind weggeweht worden und hatte sich in einer Baumkrone verfangen. Foto: Jürgen Schade

Aufgrund der Vielzahl an betroffenen Straßen, gerade in den Höhenlagen, nennt die Polizei nur die längerfristigen Sperrungen auf, wegen umgestürzter Bäume kann es kurzfristig auch auf anderen Strecken zu Behinderungen kommen. „Lasst, wenn möglich das Auto stehen und führt nur erforderliche Fahrten durch!“, appelliert die Polizei.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland