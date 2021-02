Siegerland: Talsperren trotz Eisdecke keinesfalls betreten

Siegerland. Obernau- und Breitenbachtalsperre im Siegerland sind trotz Eisdecke kein Terrain zum Schlittschuhfahren. „Lebensgefahr“, warnt der Wasserverband.

Aufgrund der aktuellen Minusgrade ist in den nächsten Tagen mit einem teilweisen Zufrieren der Trinkwassertalsperren zu rechnen. Der Wasserverband Siegen-Wittgenstein weist darauf hin, dass das Betreten der Eisflächen wegen der geringen Festigkeit ebenso wie das Schlittschuhlaufen auf der Obernautalsperre mit den Vorsperren Obernauer Weiher und Nauholz sowie auf der Breitenbachtalsperre lebensgefährlich und daher verboten ist.

Trotz Warnhinweisen würden jedes Jahr wiederholt Besucher von den Eisflächen geholt, heißt es dazu in einer Mitteilung. Erwachsene sollten daher gerade Kindern Vorbild sein und sich an diese Regeln halten. Grundsätzlich sei der Bruch einer Eisfläche bei jedem See möglich. Bei Talsperren gebe es jedoch die Besonderheit, dass unter der Eisfläche das Rohwasser für Trinkwasseraufbereitungszwecke entnommen werde und so Hohlräume entstehen könnten. Deshalb reiße die Eisschicht immer wieder auf.

Siegerländer Talsperren: Eisdecke kann auch für Retter zur tödlichen Gefahr werden

Zudem ist das Betreten der Schutzzone I zum Schutz der Trinkwassertalsperren zwischen Randweg und Gewässerufer grundsätzlich nicht erlaubt, das heißt, der Wasserverband Siegen-Wittgenstein behält sich vor, ordnungsrechtliche Maßnahmen einzuleiten. Sollte dennoch der Einbruch einer Person gesehen werden, ist es wichtig, sofort die Feuerwehr sowie den Rettungsdienst unter Notruf 112 zu alarmieren und dabei die Unglücksstelle genau zu beschreiben. Die Feuerwehr ist mit einer speziellen Ausrüstung zur Personenrettung ausgestattet. Retter sollten das Eis nicht ungesichert betreten, da sie sich hierbei selbst in große Gefahr bringen, raten die Fachleute.

