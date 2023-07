Siegener Firma ermöglicht Neustart: Ägypter macht Ausbildung

Birlenbach. Das Unternehmen „Schellenberg“ hat Melad Ramsis Khalel Hana neue Chancen eröffnet. Nun fasst er in Siegen Fuß und hat noch einiges vor.

Beim Thema Ausbildung geht es Unternehmen nicht nur darum, Fachkräfte für die eigene Zukunft zu sichern, sondern Menschen einen Einstieg in die Berufswelt zu ermöglichen. Dabei kann es sich auch um Wiedereinstiege handeln – wie bei dem Ägypter Melad Ramsis Khalel Hana. Er hat durch die Unterstützung des Birlenbacher Unternehmens „Schellenberg“ den Weg in eine Ausbildung gefunden, wie das Unternehmen selbst mitteilt.

Vor einigen Jahren kam der mittlerweile 40-Jährige aus persönlichen Gründen mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn nach Deutschland, wo letztes Jahr auch Töchterchen Daniela das Licht der Welt erblickte. In Ägypten war er als Buchhalter in einem kleinen Unternehmen tätig. Doch diesen Beruf konnte er dort nicht mehr ausüben. Er suchte damals eine Lösung, um den Lebensunterhalt für seine Familie in Deutschland eigenständig zu sichern und beruflich wieder Fuß zu fassen. Zügig lernte er zunächst die deutsche Sprache. Mit ebenso viel Fleiß und Motivation startete er 2021 bei Schellenberg in seine Ausbildung zum Fachlageristen. Diese hat er vor kurzem, nach zwei Jahren, erfolgreich abgeschlossen.

Aktuell ist er im Bereich Lager und Logistik des Familienunternehmens im Einsatz, wenn er nicht gerade wieder die Berufsschule besucht. Denn Melad Ramsis Khalel Hana startet weiter durch – mit einer Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik. Die zwei Jahre seiner Ausbildung zum Fachlageristen werden ihm dabei angerechnet, sodass er sich voraussichtlich in einem Jahr über seinen nächsten Abschluss freuen kann.

„Dieses Beispiel zeigt, was eine gute Ausbildung vor allem bewirken kann und ausmacht, die Perspektive auf eine Zukunft“, stellt das Unternehmen in einer Pressemitteilung fest: „Schellenberg übernimmt diese Verantwortung als ausbildendes Unternehmen seit Jahrzehnten.“

Auch aktuell bieten die Birlenbacher wieder Ausbildungsplätze an, unter anderem für angehende Kaufleute im Groß- und Außenhandelsmanagement, Mediengestalter/-innen und Maschinen- und Anlagenführer/-innen sowie den Dualen Studiengang Bachelor of Arts – BWL Handel, gemeinsam mit der DHBW Heidenheim.

