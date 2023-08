Siegen/Eitorf. Unbekannte legen große Betonsteine auf die Gleise der Siegstrecke. Die Bundespolizei bittet Zeugen um Hilfe bei der Suche nach den Übeltätern.

Nach einem gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, der bereits Montag, 7. August, auf der Siegstrecke stattfand, sucht die Bundespolizei nun nach Zeugen.

Wie die Beamten nach einer Woche mitteilen, hatten unbekannte Täter am Bahnübergang in Eitorf (Rhein-Sieg-Kreis) zwei etwa 40 Zentimeter große Betonsteine auf dem Bahnübergang platziert. Gegen 14 Uhr an diesem Montag erfasste demnach die Regionalbahn S12 mit rund 120 km/h die Steine, der Zugführer leitete eine Notbremsung ein. Die Bahn kam noch am Haltepunkt Eitorf zum Stehen kam, in den Wagen befanden sich etwa 50 bis 100 Fahrgäste. Verletzt wurde niemand.

Zug durch Betonsteine auf Gleis an Front und Bremsen beschädigt

Der Zug wäre aber fast entgleist, als die Betonsteine bei hoher Geschwindigkeit erfasst wurden. Der Triebwagen wurde demnach durch die Kollision an der Front und an der Bremsanlage beschädigt, die Schadenshöhe wird noch ermittelt. Der Zug konnte nicht weiterfahren.

Im Rahmen des Strafverfahrens wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt nun die Bundespolizei und sucht nach weiteren Zeugen: Wer sachdienliche Angaben zu Beteiligten und Ablauf des Vorfalls am 7. August am Bahnübergang in Eitorf machen kann, wendet sich an die Bundespolizei unter 0800/6 888 000 oder an jede Polizeidienststelle.

