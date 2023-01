Silvester: Zum Jahreswechsel ins Gefängnis – bis März

Siegen/Essen. Nachdem er vom Amtsgericht Siegen verurteilt wurde, zahlte ein Mann die Geldstrafe nicht. Das hat jetzt unangenehme Konsequenzen für ihn.

Gegen 12.30 Uhr am Silvestertag hielten Bundespolizisten an einem Bahnsteig im Essener Hauptbahnhof einen Mann an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaft Siegen nach dem Senior suchte.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Das Amtsgericht Siegen hatte ihn im Sommer des vergangenen Jahres wegen des Erschleichens von Leistungen in mehreren Fällen zu einer Gesamtstrafe von 90 Tagessätzen verurteilt. Der 65-Jährige Mann aus Niedersachsen hatte aber nur einen Teil der Geldstrafe bezahlt, weswegen die Einsatzkräfte ihn nun festnahmen. Die Bundespolizisten brachten den Verurteilten für die nächsten 50 Tage in eine Justizvollzugsanstalt.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland