Silvesterfeuerwerk: Feinstaub kostet jeden Siegener 13 Euro

Siegen. 4 Tonnen Feuerwerksmüll sammelt die Stadt Siegen jedes Jahr ein, das kostet Steuerzahler-Geld. Genauso die Umweltbelastung durch Feinstaub.

Durch an Silvester freigesetzten Feinstaub errechnet das Siegener Umweltamt statistisch volkswirtschaftliche Kosten in Höhe von etwa 13 Euro pro Person – in Summe also bei rund 100.000 Einwohnern 1,3 Millionen Euro. Das geht aus der Beantwortung einer Anfrage der Volt-Fraktion zum Rat hervor. In den vergangenen zehn Jahren wurden durch Feuerwerk freigesetzten Feinstaub demnach rechnerisch 2,6 Tonnen CO 2 emittiert.

Aber auch ganz konkret verursacht Silvester Kosten für die Allgemeinheit. Im Vergleich zur Reinigung an Sonn- und Feiertagen entstehen laut Stadtverwaltung zusätzliche Personalkosten von durchschnittlich 1500 Euro. Am Neujahrstag 2021 waren es demnach rund 1200 Euro. Die Entsorgungskosten für Feuerwerksreste wurden nicht erfasst. Durchschnittlich 4 Tonnen Feuerwerksmüll werden jedes Jahr eingesammelt. 2017 bis 2019 kostete das rund 2150 Euro, 2020 bei gestiegenen Preisen 220 Euro, 2021 coronabedingt 1700 Euro.

Umweltamt Siegen: Verzicht auf Silvesterfeuerwerk senkt volkswirtschaftliche Kosten

Durch Silvesterfeuerwerk sind die Feinstaubwerte als wesentlicher Teil der Luftverschmutzung (und damit Risikofaktor für die Gesundheit) erhöht. In den vergangenen zehn Jahren wurden so deutschlandweit rund 1540 Tonnen Feinstaub freigesetzt.

Die durch Luftverschmutzung hervorgerufenen Krankheiten und vorzeitigen Sterbefälle und die daraus abgeleiteten Folgekosten zeigen, dass der gesundheitsbezogene Umweltschutz einen großen gesamtgesellschaftlichen Nutzen aufweist“, heißt es weiter. Geeignete Luftreinhaltemaßnahmen und gesetzliche Regelungen könnten feinstaubbedingte Krankheiten und vorzeitige Sterbefälle drastisch verringern und so volkswirtschaftliche Kosten deutlich senken – nicht nur an Silvesternächten. „Eine geeignete Maßnahme hierzu stellt somit auch ein Verzicht auf Silvesterfeuerwerk dar.“

