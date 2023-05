Kriminalität Skrupelloser Raub in Siegen: 37-Jähriger will Hotel beklauen

Siegen. Ein Mann in Siegen steckt sich ein Messer ein und will auf Raubzug gehen. Sein Ziel: ein großes Hotel mitten in der Stadt.

Ein 37-Jähriger hat am frühen Montagmorgen, 8. Mai, versucht, ein Hotel an der Koblenzer Straße in Siegen auszurauben.

Wie die Polizei mitteilt, brach der Mann gegen 6 Uhr einen Schlüsseltresor an dem Hotel auf und an einen einen elektronischen Schlüssel – einen Dongel – für eine der Eingangstüren. An der Rezeption entwendete der Täter einen Tresorschlüssel. Mit diesem begab er sich in den Tresorraum. Er öffnete dort den Tresor und steckte Bargeld ein. Auf aufmerksamer Hotelmitarbeiter bemerkte jedoch den Eindringling und sprach ihn an. Daraufhin zückte der 37-Jährige ein Messer und versuchte zu fliehen.

Siegener Mitarbeiter sperrt Täter ein

Der Mitarbeiter versperrte kurzerhand die Tür und alarmierte die Polizei. Die Beamten nahmen den eingesperrten Räuber vorläufig fest. Neben dem Tresorschlüssel stellten sie Bargeld, Geldkarten und den entwendeten Dongel sowie das Messer sicher. Die Polizisten brachten den Mann zur Polizeiwache nach Siegen. Das Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen umgehend übernommen. Der 37-Jährige wurde am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. Er ordnete die Untersuchungshaft an.

