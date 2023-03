SMS group landet einen Hit mit Riesenregal für Seecontainer

Treffen in Dubai: Die Boxbay-Pilotanlage ist im Jahr der Weltausstellung 2020 in Betrieb gegangen.

Dahlbruch. Mit der Erfindung der SMS group werden Ladungen an Seehäfen schneller umgeschlagen. Dafür hat sie den Deutschen Logistikpreis bekommen.

Der Hafenbetreiber Dubai Ports (DP) World setzt das in Netphen bei der zur SMS group gehörenden Amova entwickelte Boxbay-Hochregallager nach der Premiere bei der Weltausstellung in Dubai erstmals kommerziell ein – für das DP-World-Terminal in Busan, Südkorea. Die Vertragsunterzeichnung durch Sultan Ahmed Bin Sulayem, Group Chairman und CEO von DP World, und Burkhard Dahmen, Vorstandsvorsitzender der SMS group, den beiden Partnern hinter Boxbay, fand in der Freihandelszone Jebel Ali in Dubai statt.

Was Boxbay kann: Umschlag zwischen Schiff, Regal und Lkw

Ursprünglich wurde das Hochregallagersystem von der SMS group für das Handling von bis zu 40 Tonnen schweren Metall-Coils entwickelt. In bis zu 50 Meter hohen Regalsystemen können diese Coils rund um die Uhr automatisiert ein- und ausgelagert werden. Diese bewährte Technologie wird nun erstmals in einem der weltgrößten Häfen zum Einsatz kommen. Die Regalbediengeräte bewegen die Seecontainer von und zu den unterirdischen Transportpaletten, ohne jemals um den ganzen Regalturm oder auch nur einen Teil davon herumfahren zu müssen.

Im Januar 2021 haben DP World und SMS im Terminal 4 von Jebel Ali eine Boxbay-Pilotanlage errichtet. Bis heute wurden mehr als 190.000 Containerbewegungen unter realistischen Betriebsbedingungen vorgenommen, um die Marktreife des Systems zu demonstrieren. Verglichen mit konventionellen Lagersystemen, bei denen die Container häufig mehrfach umgestapelt werden müssen, sei Boxbay deutlich effizienter, heißt es in der Pressemitteilung der SMS group. Dank vollständiger Automatisierung und Digitalisierung kann die Umschlaggeschwindigkeit am Kai um bis zu 20 Prozent gesteigert werden – für die sehr kostenintensive Container-Schifffahrt ein großer ökonomischer Vorteil. Für das Boxbay Hochregal-Lagersystem für Container wurde SMS group kürzlich mit dem Deutschen Logistik-Preis 2022 ausgezeichnet.

Sultan Ahmed Bin Sulayem (rechts) und Burkhard Dahmen unterzeichnen den Vertrag für den Hafen in Busan. Foto: SMS

Wie SMS an die See kommt: Jüngster Geschäftszweig von Amova

„Das Boxbay-System verbindet ökonomische Vorteile mit ökologischen Zielen und wird für den Hafen der Zukunft ein echter Gamechanger sein“, sagt Burkhard Dahmen, „wir sind sehr stolz darauf, dass unser Joint Venture nun den ersten kommerziellen Auftrag von einem Industriekunden erhalten hat.“ Es sei die Mission der SMS group seit über 150 Jahren, „unsere Erfahrung und unseren Innovationsgeist in der Metallindustrie zur Anwendung zu bringen“. Mit Boxbay mache die SMS group deutlich, dass sie mit ihrer Engineering- und Projektkompetenz auch außerhalb ihres Kerngeschäfts Standards setzen könne.

Die Amova, in Netphen aus der ehemaligen Siemag hervorgegangen und seit 2021 unter dem Dach der SMS in Dahlbruch, hat ihren Ursprung im Bau von Hochregallagern und Logistiksystemen für die Metallindustrie. Später kamen die Flughafen- und zuletzt die Seehafenlogistik als Geschäftsfelder hinzu. Boxbay ist ein Gemeinschaftsunternehmen der SMS group, in die Amova gerade vollständig eingegliedert wird, und der Dubai Ports World, mit fast 80 Terminals in 40 Ländern auf allen Kontinenten einer der größten Hafenbetreiber der Welt.

So geht es weiter: Mit Photovoltaik kleinerer CO2-Fußabdruck

Die Pusan Newport Corporation (PNC) betreibt eines der leistungsstärksten Containerterminals in Asien. Mit Boxbay will PNC noch effizienter arbeiten. Die Boxbay-Hochregallagertechnologie wird in den heutigen Kram/Lkw-Betrieb integriert und auf einer leeren Lagerfläche nachgerüstet. Das System ermöglicht jederzeit den direkten Zugriff auf jeden einzelnen Container. Dadurch entfallen 350.000 unproduktive Bewegungen pro Jahr. Die Gesamtzeit für die Abfertigung der Lkw wird um 20 Prozent verkürzt . Boxbay ist voll automatisiert und verfügt über zusätzliche Sicherheitseinrichtungen.

DP World plant außerdem, das Hochregallager mit Solarenergie zu betreiben, die durch Photovoltaikmodule auf dem Dach des Lagersystems erzeugt wird. Martin Aufschläger, Vice President Port Logistics bei der SMS group: „Dieser erste kommerzielle Auftrag für das Boxbay-Hochregallager ist für uns ein großer Meilenstein und gleichzeitig ein klares Signal für die Hafenindustrie.“ Boxbay werde mit diesem Projekt den Auftakt für eine Revolution in der Hafenlogistik setzen. Diese Innovation ermögliche es Hafenbetreibern weltweit, „deutlich effizienter und gleichzeitig ökonomisch und ökologisch nachhaltig“ zu agieren, da sie dank Lösungen zur Energierückgewinnung sowie Solarmodulen auf dem Dach des Lagersystems ihren CO 2 -Fußabdruck minimieren können.“

