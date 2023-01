Foto: Wavebreak Media LTD / 123rf.com

Freizeit So klappt’s tatsächlich mit den guten Vorsätzen für 2023

Siegen. Viele fassen pünktlich zum Jahresstart gute Vorsätze, doch halten sie schnell nicht mehr ein. Wie es klappt, dass man sie wirklich realisiert.

Alle Jahre wieder kommt nach den Weihnachtsfeiertagen die Zeit der guten Vorsätze: Sich gesünder ernähren, weniger Alkohol trinken, mit dem Rauchen aufhören, regelmäßig Sport treiben, ein paar Pfund abnehmen. Viele der Vorsätze hatte man bereits in den Vorjahren gefasst –und nicht eingehalten. Woran liegt das bloß?

„Es erfordert viel Disziplin und Ausdauer, um Gewohnheiten abzulegen. Da wir Menschen sehr unterschiedlich sind, ist es schwer, allgemeingültige Ratschläge zu geben“, sagt Fatih Oezdes, Leiter des Vertriebszentrums der Barmenia Versicherungen Siegen. Während es einigen beispielsweise leichter fällt, schlagartig auf Alkohol oder Nikotin zu verzichten, ist für andere eine schrittweise Reduzierung ihres Konsums der bessere Weg. Positive Auswirkungen auf die Gesundheit hat beides, wenngleich in unterschiedlicher Ausprägung.

Jede Verhaltensänderung beginnt im Kopf, man muss es wollen. Deshalb sollte das Ziel realistisch sein. Wer seinen Konsum in einem ersten Schritt zum Beispiel deutlich verringert und sich anschließend besser fühlt, ist motiviert, es im nächsten Anlauf ganz zu schaffen. Die Barmenia Versicherungen gibt Tipps.

Tricks zum Abnehmen

Zehn Kilogramm Körpergewicht zu verlieren, kann nach schnellen Anfangserfolgen schnell frustrierend sein, wenn sich nach ein paar Wochen kaum noch etwas ändert. Wegen des gefürchteten Jo-Jo-Effekts raten Ernährungsexperten von Diäten ab und empfehlen stattdessen eine dauerhafte Änderung der Ernährungsgewohnheiten. Wer statt Mineralwasser einen Liter Cola, Limonade oder Fruchtsaft trinkt, nimmt damit mehr Kalorien zu sich als mit einem vollwertigen Mittagessen. Ein Glas Wasser vor dem Essen trickst dagegen das Hungergefühl aus.

Ballaststoffreiche Lebensmittel wie Salat und Gemüse, gesundes Fett und Eiweiß machen schneller satt, während Kohlenhydrate wie Zucker und die Stärke aus Kartoffeln, Nudeln und Reis den Heißhunger befeuern. „Wer abends auf Kohlenhydrate verzichtet, hilft seinem Körper im Schlaf, Fett zu verbrennen. Das Essen auf kleineren Tellern anzurichten, hilft ebenfalls, den Hunger zu überlisten“, heißt es in einer Mitteilung der Barmenia Versicherungen.

Bewegung hält gesund

Während etwa 70 Prozent des Abnehm-Erfolgs von der Kalorienaufnahme abhängen, werden rund 30 Prozent durch den Kalorienverbrauch bestimmt. Bewegung kurbelt den Verbrauch an und hält Kreislauf, Muskulatur, Bindegewebe und Knochen gesund. Neuere Studien über Krafttraining belegen dessen positive Effekte auf den gesamten Körper: Wer damit abnehmen will, darf sich nicht wundern, sollte das Körpergewicht anfangs steigen. „Muskeln sind schwerer als Fett, sehen aber besser aus“, heißt es in der Mitteilung der Versicherung weiter.

Menschen, die gerne früh aufstehen, können ihre Fitness steigern, indem sie nach dem Aufstehen eine Tasse Kaffee trinken, anschließend Sport treiben und erst danach frühstücken. Der Körper greift dann besonders effektiv auf seine Fettreserven zurück. Weniger Sportliche können sich durch einen täglichen Spaziergang Bewegung verschaffen, konsequent die Treppe statt eines Aufzugs nehmen und die Fahrt zur Arbeit oder zum Einkaufen öfter mit dem Fahrrad zurücklegen.

Erfolgserlebnisse verschaffen

„Sollte es zu Beginn des neuen Jahres mit einigen guten Vorsätzen nicht funktionieren, kann man sich im Laufe des Jahres andere sinnvolle Ziele vornehmen“, rät Fatih Oezdes. Heizkosten und Strom sparen, weniger Müll verursachen, Dienstleister wie Banken und Versicherungen nach nachhaltigen Aspekten auswählen, keine Wegwerfmode kaufen oder saisonale Lebensmittel aus der eigenen Region bevorzugen. Das hilft zwar nicht der eigenen Gesundheit, ist aber gut für die Seele und macht ein positives Lebensgefühl. Und für das nächste neue Jahr müssen schließlich auch noch ein paar gute Vorsätze übrigbleiben.

