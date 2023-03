Neubau So sieht das neue Feuerwehrgerätehaus Oberes Weißtal aus

Wilnsdorf. Die Feuerwehreinheiten Anzhausen und Flammersbach schließen sich zusammen. Sie bekommen ein neues, gemeinsames Gerätehaus.

Die Planung des neuen Feuerwehrgerätehaus für die künftig vereinigte Löscheinheit Oberes Weißtal steht. Bis zum Herbst sollen alle Entwurfsplanungen (Architektur, Gebäudetechnik, Verkehr) abgeschlossen, der Bebauungsplan vorbereitet und alle Unterlagen dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt sein. Noch vor Jahresende will die Gemeinde den Bauantrag stellen, sodass im nächsten Jahr der Bagger anrollen kann.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde im Rathaus und im beauftragten Architektenbüro an den Gebäudeentwürfen und am Bebauungsplan fürs neue Feuerwehrgerätehaus Oberes Weißtal gearbeitet. Über den aktuellen Stand konnten sich jetzt die Mitglieder der Löscheinheiten aus Anzhausen und Flammersbach informieren.

+++ Lesen Sie auch: Feuerwehrgerätehaus Wilnsdorf: Streit um die Ausstattung +++

Mit Schulungsraum und im Kostenrahmen

Entstehen wird ein L-förmiges, eingeschossiges Gebäude mit angrenzendem offenen Waschplatz, einer Fahrzeughalle mit Platz für drei Fahrzeuge, einem 35 Quadratmeter großen Einsatzmittellager und einer kleinen Werkstatt, einem fast 90 Quadratmeter großen Schulungs- und Bereitschaftsraum, daneben Küche und Büro und geschlechtergetrennten Umkleiden mit eigenen Spinden für Einsatzkräfte und Jugendfeuerwehr und der nötigen Schwarz-Weiß-Trennung von Einsatz- und Privatkleidung – natürlich mit „Luft nach oben“, falls weitere Platzbedarfe aufkommen.

+++ Lesen Sie auch: Feuerwehr empört über Wilnsdorfer Rat: „Schlag ins Gesicht“ +++

Einhelliges Fazit der Feuerwehrleute: kompakt und funktional, erfüllt alle Einsatzvoraussetzungen und trotzdem im Kostenrahmen. Im Haushalt ist der Neubau mit 3,1 Millionen Euro veranschlagt. Die Pläne waren im Vorfeld mit der Feuerwehrleitung und der Einheitsführung abgestimmt worden.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland