Im Projekt „Regio-bO+“ der Universität Siegen nehmen Schülerinnen und Schüler an MINT-Workshops teil, in denen sie an realistischen Problemstellungen arbeiten.

Projekte So will die Universität Siegen die Verkehrsprobleme lösen

Siegen. Mit dem Umzug weiterer Uni-Teile nach Siegen-Mitte wird der Verkehr zunehmen. Die Universität arbeitet an einer Lösung. So soll eine App helfen.

Zwei Projekte der Universität Siegen haben – wie bereits kurz berichtet – den ersten Stern bei der Qualifizierung für die Südwestfalen-Regionale 2025 bekommen. Grünes Licht und Geld für die Realisierung gibt es mit dem dritten Stern. Insgesamt sind derzeit 19 Projekte aus Siegen-Wittgenstein im Rennen. Davon werden sieben bereits nach der Zertifizierung mit dem dritten Stern realisiert, weitere fünf stehen mit dem zweiten Stern vor der letzten Hürde. Bei einem der beiden Uni-Vorhaben geht es um den Fachkräftemangel, beim anderen um die Verhinderung eines Verkehrskollaps’.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Im Projekt „Regio-bO+“ sollen Unternehmen, Schulen und die Universität Siegen zusammenarbeiten und dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Das Ziel des Projekts: Schülerinnen und Schüler über mehr Praxiserfahrungen die berufliche Orientierung erleichtern und Lehrkräften mehr praxisbezogenen Unterricht ermöglichen. Das Vorhaben der Uni Siegen besteht aus drei sich ergänzenden Maßnahmen. Zunächst sollen die Jugendlichen in sogenannten Solver-Teams über einen längeren Zeitraum an authentischen digitalen Problemen aus Unternehmen der Region arbeiten. Die Probleme werden von Partner-Unternehmen des Projekts und der Uni Siegen ausgewählt und die Teams kontinuierlich begleitet.

Universität Siegen: Berufsorientierung besser in den Schulunterricht integrieren

Im zweiten Modul sollen Lehrkräfte allgemeinbildender und berufsbildender Schulen in Zusammenarbeit mit Unternehmen und der Uni Siegen dafür sorgen, mehr Elemente zur Berufsorientierung in den Unterricht zu integrieren. Über den dritten Baustein sollen die Erkenntnisse für den Wissenstransfer digital aufgearbeitet und ein langfristiges Kooperationsnetzwerk zunächst im Kreis Siegen-Wittgenstein und Olpe und gegebenenfalls darüber hinaus aufgebaut werden.

+++ Mehr zur Uni Siegen: 10 Millionen Euro für die Zukunft der Region +++

Prof. Dr. Ingo Witzke von der Mathematik-Didaktik der Uni Siegen ist stolz, für das Projekt viele wichtige Partner zusammenbringen zu können: „Gemeinsam wollen wir konkrete Projekte ins Leben rufen, um gegen den Fachkräftemangel anzugehen und so die Industrieregion Südwestfalen zu stärken.“ Insbesondere mache das Element studentischer Assistentinnen und Assistenten für berufliche Orientierung, ergänzt durch die digitalen Instrumente, das Projekt aus. Denn diese spezifisch ausgebildeten Studierenden sollen die Lehrkräfte während der Projektphase begleiten und langfristig die Berufsorientierung an den südwestfälischen Schulen vereinfachen.

Siegen: Uni kommt in die Stadt – und damit auch größere Pendlerströme

Die Uni Siegen zieht Stück für Stück in die Innenstadt und konzentriert sich perspektivisch auf zwei Standorte. „Eine mobile Herausforderung für die 20.000 Beschäftigten und Studierenden“, heißt es in einer Mitteilung. Daher arbeitet die Uni Siegen in der Regionale 2025 an „MApp.US“. Die entstehenden Pendlerströme zwischen und zu den Standorten sollen durch die Kombination verschiedener Mobilitätsformen nachhaltig gesteuert und dabei Lärm und CO 2 reduziert werden. Eine App soll das Zusammenspiel der Angebote übersichtlich darstellen und Optionen in Echtzeit anzeigen.

+++ Lesen Sie hier: Studierende in Siegen: So viel Bafög geht für Miete drauf +++

„Mit der MApp.US werden Verkehrsangebote auch jenseits des privaten Pkws besser sichtbar und attraktiver“, erklärt sich Ulf Richter, Kanzler der Universität Siegen. Studierende und Beschäftigte sollen schnell und sicher nach Siegen pendeln, um zu Hörsälen und Arbeitsplätzen zu gelangen. Auch beim Wechsel zwischen den Campusstandorten spielen diese Aspekte eine Rolle. Konkret werden in der geplanten App klassische ÖPNV-Angebote, Taxi- und On-Demand-Verkehre, E-Bike-Sharing und Pkw samt Park- und Mitfahrmöglichkeiten berücksichtigt. Auch den Fußweg für die letzten Meter soll die App mit in die Bewertungen einbeziehen.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland