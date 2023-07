Wetter Sommer in Siegen: Durchatmen und Durchlüften in Hitzepause

Siegerland. Die Woche wird freundlich, mit Sonne und Wolken, tagsüber nicht zu heiß, nachts angenehm kühl. Das kann sich danach aber auch gründlich ändern.

Nach teils großer Hitze und mitunter auch drückender Schwüle wird das Wetter erstmal freundlich: Nicht zu warm, aber dennoch sonnig, kaum Wetteraufregung, meint Carsten Beyer, Betreiber von Meteo Siegerland.

Zum Wochenende könnte es Schauer und Gewitter geben – könnte aber genauso gut auch nicht. Nördlich und südlich von Siegen-Wittgenstein ist es dabei durchaus wechselhaft und mitunter auch ungemütlich, so der Wetterexperte. Am Dienstag erreicht schwülere Luft von Süden langsam auch Hessen, bleibt dort zunächst liegen – erreicht aber das Kreisgebiet wahrscheinlich nicht, weil im Norden die Ausläufer eines Nordmeertiefs das Wetter beeinflussen. „Wir liegen mal wieder in der Mitte“, so Beyer. Der Mix aus Sonne und Wolken bringen örtlich höchstens mal einen Schauer.

Dienstag bis Freitag ist es meist freundlich mit angenehmen Nächten zum Durchlüften, tagsüber erreichen die Temperaturen 20 bis 27 Grad, so der Experte. Schauer seien dabei weiterhin nicht ganz ausgeschlossen – die schwülere Luft aus dem Süden drückt gegen die kühlere Luft im Norden. Darüber hinaus sei der Wetter-Trend aber wahrscheinlich sonnig und heiß – was derzeit aber noch sehr unsicher sei.

