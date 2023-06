Sommerfestival Siegen: Die letzte Woche mit schrägen Vögeln

Siegen. Das Siegener Sommerfestival geht in die letzte Woche. Achtung: „Muttis Kinder“ am Samstag sind abgesagt.

Noch immer erreichen das Team von KulturSiegen begeisterte Rückmeldungen zu den tollen Schloss-Konzerten am letzten Wochenende (Cara & Swingles), und viele freuen sich bereits auf eine Fortsetzung in den nächsten Tagen. Doch leider spielt das Wetter nicht richtig mit, und zu allem Überfluss haben sich „Muttis Kinder“ krankgemeldet, so dass der für Samstag geplante Auftritt des A-Cappella-Ensembles ersatzlos gestrichen werden muss. Gekaufte Tickets werden zurückerstattet. Danach klart es jedoch wieder auf, und am Sonntag (2. Juli) wird es nochmal kuschelig, wenn über 200 Gäste zur diesjährigen Open-Air-Ausgabe des Siegener Poetry Slams erwartet werden.

Mackefisch am Donnerstag

Danach neigt sich der Veranstaltungsreigen im Schlosshof langsam dem Ende entgegen: Mit „Mackefisch“ gastiert am kommenden Donnerstag (6. Juli) ein SingerSongwriter-Duo einer ganz neuen Künstler-Generation. Lucie Mackert und Peter Fischer sind „funny for future“: Mit betörendem Gesang und rasanter Wortakrobatik seziert das preisgekrönte Zwei-Personen-Orchester die Gefühlslage unserer Gesellschaft – und das durchaus selbstironisch.

Zwei schräge Vögel am Freitag

Zwei besonders schräge Vögel aus Süddeutschland geben sich dann am Freitagabend (7. Juli) die Ehre: Matthias Romir ist ein artistischer Grenzgänger, der als tragische, aber gleichzeitig urkomische Clownsfigur das Publikum genauso in den Bann zieht wie sein kongenialer Künstler-Kollege Peter Spielbauer, seines Zeichens Philosokomiker und zugleich unermüdlicher Bastler faszinierender Maschinenobjekte. Kein hochtrabendes, vielmehr ein hoch-unterhaltsames Programm, das vom Publikum nur eines erfordert: Neugier und Lust auf Lachen.

Letzter Walzer am Samstag

Zum gemeinsamen Kehraus und gleichzeitig zum letzten Walzer in dieser Schlosshof-Spielzeit bitten dann am Samstag (8. Juli) Sänger und Pianist Mr. Leu und Veranstalter Stephan Schliebs. Letzterer verabschiedet sich mit diesem Event von seinem „zweiten Arbeitszimmer“ und beendet Ende des Jahres sein aktives Berufsleben. „The Last Waltz“ führt uns unmittelbar in die grauen Stadtschluchten von New York, mit ihren liebenswerten Spinnern und Tagträumern, den Abgestürzten, Verlorenen und Gestrauchelten, mit denen Tom Waits dereinst von Kneipe zu Kneipe zog, und denen Mr. Leu mit seiner Hommage an den legendären US-Sänger ein Denkmal setzt.

Wer also vor einer mindestens einjährigen Spielzeitpause – nächstes Jahr gibt es statt der Bühne im Schlosshof das Spiegelzelt vor dem Apollo-Theater – noch einmal Siegens schönste Freiluft-Spielstätte genießen möchte, sollte sich diesen besonderen Abend nicht entgehen lassen.

Für alle Events gibt es Online-Tickets im Vorverkauf wie auch an der Abendkasse, die 45 Minuten vor Veranstaltungsbeginn. Aktuelle Infos – auch zu etwaigen Programmänderungen – sind tagesaktuell auf siegenersommer.de abrufbar.

